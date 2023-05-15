10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

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10年前率先「周休三日」！圓神出版自評成效好　離職員工卻有抱怨

▲勞動部舉行基本工資審議會議，場外勞團代表抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲有民眾在公共政策平台提案「周休三日」，附議已過門檻，政府將回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

有民眾在公共政策網路參與平台上發起提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已經有超過5736人附議，政府將在6月26日前回應。而全台首家「周休三日」的幸福企業圓神出版社，早在2013年就開始推行周休三日，圓神出版社今（15日）低調不願受訪，僅表示實施10年成效良好，公司運作效率正常，也樂見國內更多企業響應。

2013年2月在經濟不景氣、國內企業紛紛傳出要員工放無薪假之際，圓神出版社發行人簡志忠卻開創台灣先例，成為帶頭「周休三日」的企業典範。當時簡志忠曾發給員工一封信指出，每個人同時扮演好幾個角色，既是人子，也是人妻，也是人母，也是人家的朋友，也是企業的員工，這些角色都要花時間及心思，但是大部份的人都被要求在「公司同仁」角色中，付出大部份的時間及心力，因此宣布實施周休三日，希望能多一點時間分配給其他角色。

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針對近日國內掀起「周休三日」的熱門話題，圓神出版社今表示不願受訪，僅表示相關訊息都公布在公司網站上。

圓神官網上寫著，2013年3月開始實行周休三日（周五為彈性），無意間引爆各界迴響，發行人簡志忠在年度寫給同仁的信件中，只簡單地期勉大家能夠更有餘裕地扮演生命中的各種角色：「我們會比昨天的自己更好。」簡志忠曾於1995年及2007年兩度榮獲金石堂年度出版風雲人物。2005年並榮獲104人力銀行精選為圖書出版及文化事業的「幸福企業」。

圓神出版社成為全台第一家「周休三日」的企業，過去也曾引發外界質疑，同樣工作量必須趕在4天完成，會不會有變相加班的疑慮。當時有員工表示，只要提前計畫，安排自身時間妥當，並不會影響工作效率，多出一天的休息日可以培養額外興趣或扮演其他人妻、人母等角色。

圓神出版社創立逾38年，旗下共有圓神、方智、先覺等6個出版社，創業初期，以龍應台的《野火集》再版164刷打開知名度，隨即再以《秘密》、《佐賀的超級阿媽》、《最後的演講》等出版銷售量逾百萬本的暢銷書，屢創出版佳績。

不過有圓神出版社離職員工指出，肯定圓神推行「周休三日」，立意良善，但缺乏相關配套措施、老闆與主管心態沒有真正轉換成「周休三日」，上班日得繃緊神經，工作壓力更大，導致推行之後，有一大批人離職，但還是肯定公司的出發點，也許推行多年之後，現在已經大幅改善，還是希望更多企業響應，但一定要有配套措施再上路。

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