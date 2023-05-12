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雨襲母親節！鋒面+低壓漩渦周末報到　南部有望明顯降雨

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面通過台灣上空，母親節當天全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(12日)晚到明天(13日)白天先有一道微弱鋒面報到，緊接明晚到周日母親節(14日)又一波滯留鋒面移入，全台有雨，中南部降雨比北部更明顯，下周四、五(18日~19日)再有一波鋒面接力。氣象粉專也指出，鋒面跟低壓渦旋將共度周末，降雨以中南東為主，其中低壓通過位置決定南部降雨強度。

中央氣象局預報員林定宜表示，今起將有2波鋒面報到，今天(12日)晚間到明天(13日)白天有一道微弱鋒面，帶來雨量不大，明天晚間到周日(14日)母親節還有一波從南海廣東海面滯留鋒面移入，全台有雨，各地有短暫陣雨，鋒面一到台灣位置靠近中南部，中南部降雨比北部更明顯，但這也是一波移動式鋒面，持續1天多。

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這波鋒面持續整個母親節，下周一(15日)南移巴士海峽，南部、東半部還是有局部短暫陣雨，中部以北雨勢緩和；下周二、下周三(16日~17日)天氣較好，氣溫回升，東半部有短暫陣雨，其他多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，下周四、下周五(18日~19日)另一波鋒面接近，會不會有影響待觀察，因是長江上游氣旋拉進來的鋒面，吹西南風，鋒面前不穩定，下雨機率高。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明天、後天(13日~14日)溫度轉涼，北部、東北部高溫24到25度，下降約3到4度，低溫下降1到2度，明天北部溫度約21到25度，中部21到28度，南部23到30度，東部22到26度，周日溫度會再降1度，下周一(15日)氣溫回升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上預告鋒面跟低壓渦旋共度周末，這次降雨以中、南、東部為主，鋒面軸帶上有低壓渦旋活動，周日(14日)深夜至下周一(15日)清晨間通過台灣南端。低壓通過的位置將決定南部降雨強度，通過陸地的話雨勢較大，但如果從巴士海峽通過降雨就會少許多，須滾動式追蹤。

▲▼未來降雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲未來降雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

北印度洋面出現今年第一個熱帶氣旋，命名「Mocha」（摩卡）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，該系統將牽動西南季風擴張，有利梅雨鋒面形成，有機會為目前缺水的台灣帶來幫助。

林定宜指出，該氣旋風暴「Mocha」形成，是這個季節該出現的現象，出現後會引發西南季風，顯示西南風正在建立當中，但目前還沒推進到南海，預估還要過1到2周，預計5月下旬環境較有利。

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