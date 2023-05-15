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泰國總理大選　型男學霸、復仇公主誰能奪權？一文看懂泰國大選

▲▼泰國14日舉行大選，民眾在曼谷某個投票站排隊等候。（圖／路透）

▲泰國14日舉行大選，民眾在曼谷某個投票站排隊等候。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國昨（14）日舉行國會大選，是2014年軍事政變後的第二次國會大選，不過選民們早已對「軍人內閣」不耐煩，在當局開出97%選票後，代表改革派的前進黨（Move Forward）、為泰黨（Pheu Thai）等兩大在野黨拿下超過2380萬張選票，遠超過總理帕拉育所領導的執政黨，選情呼籲民眾對改革的渴望，泰國總理可能有機會「換人做做看」。

前進黨拿下1350萬張票、奪下眾議院150個席次，其「型男學霸」黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，他已準備好擔任泰國第30任總理；為泰黨則以1030萬張票緊追在後，該黨黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為前總理戴克辛之女，自從擔任總理的父親戴克辛、姑姑盈拉先後遭政變罷黜後，她便擔負起光復家族榮耀的重責大任；至於帕拉育的團結建國黨僅拿下450萬張票。

▲▼前進黨提名的總理候選人皮塔在曼谷總部發佈記者會。（圖／路透）

▲前進黨提名的總理候選人「型男學霸」皮塔在曼谷總部發佈記者會。（圖／路透）

泰國參議院、眾議院共擁有750個席次，其中參議院的250個席次由軍方勢力、也就是現任總理帕拉育（巴育，Prayut Chan-o-cha）所代表的團結建國黨委任，至於剩下的眾議院500個席次則可由泰國選民們投票決定，且泰國同樣和台灣採取單一選區兩票制，一票選人、一票選黨，不分區議員為100席，至於區域眾議員則為400席。

根據《BBC》等外媒報導，帕拉育2014年軍事政變成功後擔任泰國總理一職，2019年在經歷眾議院選舉後透過民選制度被參、眾議員再度投票選為總理，不過其說話風格頗具爭議，過度親中的形象在媒體前並不討好，且經過3年多的新冠疫情後，泰國選民認為帕拉育內閣無法有效促進經濟發展，導致民怨高漲。

在選情最新結果中，前進黨拿下1350萬張選票，今年42歲的黨魁皮塔其實是一名從美國哈佛大學畢業的高材生，他曾擔任車輛租賃與共乘服務程式Grab的泰國區執行長，在選情確定樂觀後便在推特發文，「我已經準備好成為泰國第30任總理，我們懷有相同的夢想和希望，我們相信泰國會變得更好，若從今天開始努力，改變是有可能的。」

前進黨呼籲對泰國的官僚機構、經濟、軍隊，甚至是保護君主制的法律進行全面改革，2020年泰國引發長達數個月的學生運動時，該黨的一些候選人曾領導學生運動。儘管前進黨候選人所擁有的資源比競爭對手更少，然而年輕且充滿熱情的選民卻在此次大選發揮關鍵作用。

▼為泰黨提名的總理候選人貝東丹。（圖／路透）

▲▼維泰黨提名的總理候選人貝東丹。（圖／路透）

▲▼維泰黨貝東丹投下神聖的一票。（圖／路透）

▲為泰黨貝東丹投下神聖的一票。（圖／路透）

至於為泰黨在先前的民調中呈現領先狀態，其黨主席貝東丹的父親是前總理戴克辛、姑姑（戴克辛胞妹）則是前總理盈拉。貝東丹去年接受媒體專訪時回憶，2006年9月父親戴克辛赴美出席聯合國大會時，剛好國內遭遇軍方發動政變，母親打電話表示「街上出現戰車」，當時的她僅是一名20歲的大學生。

至於2014年5月，盈拉遭到泰國憲法法院認定濫權、罷黜總理一職。為此，今年36歲的貝東丹獲得為泰黨提名為總理候選人，在父親、姑姑流亡海外後，一肩挑起恢復家族政治榮耀的責任，她在選前於5月1日分娩生下兒子，僅休息一天便繼續為選戰奮鬥。

儘管支持者年齡層偏高，不過為了吸引年輕選民，為泰黨談論性少數族群（LGBTQ）、停止強制服兵役等議題，而貝東丹也呼籲提高最低法定薪資。

泰國國立法政大學政治系助理教授普拉賈克（Prajak Kongkirati）認為，「大多數選票反映出『擺脫帕拉育政權的需求，以及對於改革的渴望』，顯示出民眾對於相信前進黨能帶來改革的需求，比預期還要多出更多。」

然而，即便前進黨、為泰黨取得的政黨票數碾壓帕拉育所代表的執政黨，也不代表皮塔或貝東丹能夠獲選總理，因為總理一職須由參眾兩院提名，候選人必須取得參議院250席、眾議院500席總和的過半票數（376席）才能當選，且參議院的250席為軍方任命的親軍方人士，在野政黨必須和參議院達成協議，表決總理人選。

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