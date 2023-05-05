中新舉行聯合軍演　張競：無可能建立軍事同盟關係

▲「中新合作－2023」聯合軍事演習。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸解放軍與新加坡海軍4月28日展開「中新合作－2023」聯合軍事演習，引起外界對兩方可能建立軍事同盟的臆測。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，若是深入理解北京或是新加坡認真強化雙方軍事交流合作關係真正原因，就能夠理解絕無可能建立軍事同盟關係。

4月28日中國大陸解放軍海軍導彈護衛艦玉林艦（舷號569）與掃雷艦赤壁號（舷號747）與新加坡海軍，開始展開「中新合作－2023」聯合軍事演習；同時隨艦前往新加坡之解放軍海軍代表團以及前述兩艦，亦將隨後參與亞洲國際海事防務展及國際海事安全研討會（IMDEX Asia），該項在樟宜展覽中心所舉辦之會展活動，預計將有來自62個國家代表團與25艘艦艇參展。



張競提到，儘管近年來中國大陸與新加坡在防務合作關係上循序漸進穩定發展，但國際社會諸多軍事觀察家與政治評論者，仍然針對本次雙方聯合演習，特別是為何中國大陸會派遣掃雷艦參與聯合操演，提出諸多臆測與推斷。



張競指出，儘管在地緣戰略上新加坡確實地處要衝，不但是緊鄰馬六甲海峽，並且還能控扼新加坡海峽等國際重要商業海運航道。由於整體水文環境與地理條件確實適合佈放水雷進行封鎖作戰，而中國大陸對外經濟航運又高度仰賴前述國際水道暢通無阻，因此派遣掃雷艦至新加坡參與海上聯合軍事演習，從戰略視角切入受到嚴重關注，完全不令人意外。

▼中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）







張競認為，若是仔細思考，新加坡海軍本身就有四艘掃雷系統裝備相當先進之勿洛級掃雷艦(Bedok-class mine countermeasures vessel)，並且配屬戰力水準極為精銳之水中械彈處理潛水專業人員，並且從1975年就已建立水雷反制作戰能力，經過多年經營，基本上就算是要獨自因應任何在新加坡周邊海域之水雷威脅，亦應具備不容輕視之水雷反制作戰實力。



張競提到，但仍有論者認為，中國大陸基於維護新加坡周邊戰略海域航運暢通無阻，因此必須積極與新加坡結盟，建立共同因應封鎖威脅之軍事同盟關係。此種說法顯然是對北京希望在國際社會廣結善緣，但絕不輕易建立軍事同盟之基本外交立場，缺乏足夠認識。同樣對新加坡為何與中國大陸建立防務交流合作關係，雖有其政治目的與戰略算計，但卻完全不會考慮與北京建立軍事同盟，亦是存在嚴重誤解。



張競說，此外還有懷抱更極端懷疑論者指出，解放軍海軍將會利用與新加坡海軍進行水雷反制操演過程，掌握開闢海上安全航道重要資訊，並透過海底調查活動取得新加坡周邊海域關鍵水文資料，做為未來在附近海域進行海上作戰重要情報；但此種觀點確實是過度疑神疑鬼，武斷推估亦是言過其實。



張競強調，基本上此種誤判是源於認定「平日練兵處就是戰時用兵地」之誤解所致；其實演練水雷作戰偵雷、獵雷與掃雷及反制戰術所使用海域，經常都與戰時最可能遭致敵方佈雷封鎖海域毫無關係。





張競指出，假若吾人針對各個海域，依據水雷作戰威脅程度，將洋流、潮汐與水深等水文條件適於佈雷，同時又是商業航運必經海域，定義成紅色海域。再將水文條件適合佈雷，但卻無航運活動海域，或是商業航運活動頻繁，但水文條件卻不適合佈雷海域，定義成黃色海域。



張競表示，最後將水文條件不適合，同時又無任何商業航運活動海域，定義成威脅程度最低之綠色海域；通常演練水雷反制作戰，都會挑選水文條件適合佈雷，但卻無航運活動之黃色海域。因該海域自然環境條件能夠滿足水雷反制戰術演練需求，但卻不會影響正常航運活動，更不會受商業航運往來干擾，此種海域最有利於軍事演練。因此中新雙方海上聯合演習，絕不會影響周邊海域正常商業航運遭人側目。



張競還說，至於擔心前來實施聯合演習解放軍艦艇，會趁機蒐集新加坡周邊海域水文資料與戰場情報，這更是在講外行話。所有戰場環境資料都需要經年累月長期蒐集，儘管新加坡周邊地理區域氣候穩定，水文資料參數亦應不會受到氣候嚴重變化產生巨大差異，但若不在水雷作戰威脅程度較高敏感紅色海域實施演練，其實解放軍海軍艦艇透過水文或海底調查，亦不可能獲得任何重要戰場環境情報資料。



最後，張競強調，總而言之，中星雙方進行海上聯合軍事演習，其基本意旨是在於相互展示作戰實力，並藉此推動切磋交流。若是深入理解北京或是新加坡認真強化雙方軍事交流合作關係真正原因，就能夠理解絕無可能建立軍事同盟關係，「至於透過軍事演練藉機蒐集戰場環境情報與水文資料，這絕對是捕風捉影不切實際之臆斷與推論，完全無法經得起嚴肅分析與解讀。」