掃行人地獄惡名！民間團體全台快閃　高雄特意選這地點

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

為了宣導行人用路安全，掃除行人地獄惡名，多個民間團體今（14）日母親節在全台串連舉辦「行人安全大富翁」快閃活動，希望號召各界一起撐起守護交通安全的傘，而高雄活動選在河東路、國民街口，此處正是2年前發生BMW酒駕撞1家4口造成1死3傷的地點，格外引人矚目。

▲民間團體在高雄河東路、國民街口舉辦終結行人地獄宣傳活動。（圖／記者吳世龍攝）

男子黃子洋在2021年12月26日晚間7時20分酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，案件震驚社會。

▲民間團體在高雄河東路、國民街口舉辦終結行人地獄宣傳活動。（圖／記者吳世龍攝）

車禍發生原因除了黃男酒駕外，外界也有人認為，當時車輛在林家人過馬路時，幾乎都沒有禮讓，才讓林家4人被困在馬路中央，釀成悲劇，因此也被視為車禍間間原因之一。

高雄市行人路權促進會今日上午選在河東路、國民街口，響應全台串連的「行人安全大富翁」快閃活動，促進會表示，行人權益長期以來不受重視，以上這些堪比「行人地獄」的肇事路口不該被遺忘，這些悲劇不該被輕輕放下。

▲民間團體在高雄河東路、國民街口舉辦終結行人地獄宣傳活動。（圖／記者吳世龍攝）

促進會指出，台灣行人環境始終不見好轉，CNN更評台灣為「行人地獄」，但政府依舊無動於衷，導致無辜生命在這塊土地上不明不白地逝去，對於因交通事故失去家屬的人而言，母親節依舊被灰暗籠罩，無論花再鮮豔，在他們眼裡卻比永夜更黑，民間因此自主發起全台5縣市「黑色康乃馨」運動，透過安全繞行路口，盼帶給大眾守護行人的力量，號召關心交通安全的所有國民，共同響應後續的行人權益。