嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

▲惡婆婆「重壓」兒媳。 （圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

母親節前夕，江蘇省淮安市發生一起離譜的婆媳糾紛。只因婆婆不滿親家母是瘸子，家裡又窮，覺得兒媳配不上正在國外攻讀博士的兒子，經常言語霸凌或是動手打對方。這次事件爆發原因是兩人育兒理念不合，婆婆重壓兒媳，只見女方眼神空洞沒有抵抗，影片釋出後讓外界覺得不可思議，有如八點檔狗血劇情。

據陸媒PO出的影片，身穿紅色睡袍婆婆相當強勢，用身體直接壓住兒媳，有如摔角的姿勢，用手箝制猛力對方控制，期間不斷用身體來回重壓，不讓對方起來，嘴裡還不停碎念痛罵，行為相當惡劣。

讓人心疼的是，被壓在地上的兒媳只是把頭扭開，一臉委屈但沒有反抗，眼神充滿絕望的空洞，彷彿生無可戀，任憑婆婆當眾發洩羞辱。

宛如八點檔狗血劇情真實上演，讓目擊者看不下去錄影蒐證。據知情人指出，婆婆一直看不起媳婦，兩人長期充滿各種矛盾，加上婆婆個性很強勢，只要不順她的意，立刻打罵兒媳。

▲惡婆婆辱罵對方母親瘸又窮 。（圖／翻攝 九派新聞）

知情人士透露，之前兒媳生下一對雙胞胎，公婆只願意照顧「金孫」。女方母親到家中照顧坐月子，遭到親家辱罵，丈夫甚至毆打自己的丈母娘，只這家人嫌棄對方瘸腿又貧窮，聯合把親家趕走。

之後這家人的兒子出國讀博士，留下雙胞胎由兒媳照顧，因育兒理念不合，兒媳天天與婆婆矛盾衝突，因此發生「重壓」事件。目擊者說，婆婆十分惡毒痛罵，她媽媽瘸腿，家裡又窮，根本配不上我兒子，囂張的氣勢旁人都看不下去。

還好這起事件經過當地「城管」協調，雙方已經和解，難保不會再。不少網友看到影片直呼「不可思議！」「這樣婆婆培養出博士兒子，還打丈母娘，這是什麼教育？」「婆婆竟然拿兒媳婦出氣，原生家庭的教育問題有問題。」「以後誰敢胡結婚？更別說生小孩。」

據悉，被欺負的兒婦才二十多歲，樣貌、身材都很好，已經長好多白髮。這名婆婆在鄰里之間名聲很臭，相當不好惹，這次刻意把影片上傳，就是要剉「惡婆婆」囂張氣勢。