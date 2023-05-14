陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

▲陳致中。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

監察院日前公布新一期廉政專刊，剛入監的民進黨前高雄市議員陳致中，從財產申報資料看到，他與妻子黃睿靚及女兒一家三口共有現金存款2852萬2626元，再加上股票、保險，資深媒體人黃揚明計算，未算入房地產下，三人身家已破億。

前總統陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中，南港展覽館弊案妻子吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過其子陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元，已於11日入監；陳致中的妻子黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

根據廉政專刊，陳致中2筆房地產都在女兒名下，未有汽車，而現金存款則有2852萬2626元。

另外，有價證券總價額達727萬6958元，股票就有595萬4100元，與女兒兩人就有38張台積電；基金則有132萬2858元，而保險累積已繳保險費折合新臺幣共4988萬3098元。

陳致中11日理好平頭準時報到入監。獄方透露，他9點就寢時間後還有在閱讀書籍，早餐則是吃白粥、花瓜、豆腐乳，入獄後目前作息、用餐狀況都正常，至於入獄編號，他則有簽署個資保護法，因此外界無法得知及查詢。