記者蘇晏男/台北報導

針對民進黨抨擊鴻海創辦人郭台銘今(13日)和平宣言中提及的兩岸談判論述是「大幻想」,郭台銘下午在松山機場賭防時,僅簡單回應,「We will see」(我們走著瞧)。

▲郭台銘、陳玉珍13日下午自金門一起返回松機。(圖/記者呂佳賢攝,下同)

郭台銘13日到金門發表和平宣言,提及若他當選總統,根據「憲法一中」開啟大談判,且會極力主張以金門做為兩岸常設談判地點。不過民進黨發言人林楚茵則說,中共主張的「一中原則」裡根本沒有中華民國台灣的存在空間,郭台銘所謂開啟「大談判」,根本是「大幻想」。

郭台銘下午在藍委陳玉珍陪同下搭機返抵松山機場,並於機場大廳遇到媒體堵訪,不過面對多項提問,郭保持笑臉,幾乎一語不發,唯獨被問到上述民進黨回應,簡單以英文表示,「We will see, we will see」。