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「挖呀挖老師」6大黑料真相起底！曝已請假避風頭：擔心人身安全

▲▼「挖呀挖」美女老師。（圖／翻攝自上游新聞）

▲挖呀挖老師爆紅。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

憑藉洗腦兒歌「挖呀挖」，武漢正妹老師黃老師（抖音名稱：音樂老師花開富貴）爆紅全網。截至7日11時，她在抖音平台粉絲量已接近589萬，點讚數已突破1910萬。隨著黃老師的爆紅出圈，圍繞在她身上的各種傳聞不斷曝出，比如她已辭職做直播帶貨，她大紅前就是簽約網紅等等。本尊及相關方面也對此正面回應。

傳聞1：爆紅之前就是簽約網紅

據媒體報導，有網友曝出黃老師走紅之前，就是無憂傳媒策劃的職業網紅。無憂傳媒是大陸國內頭部MCN公司，其官網介紹，簽約主播達人超過10萬人，旗下有劉畊宏、「多餘和毛毛姐」等頭部主播。

無憂傳媒回應稱，武漢黃老師（音樂老師花開富貴）並非旗下簽約藝人。據了解，一般來說MCN機構的簽約網紅，在抖音平台上都帶有品牌標籤，目前黃老師的帳號沒有這樣的標籤。

據黃老師供職的武漢市江岸區一土外國語幼稚園相關負責人通過中間人士向媒體證實，「黃老師爆紅之前就是簽約網紅」的說法不屬實。經過園長反覆核實，黃老師不是簽約的職業網紅，背後也沒有運營團隊，（傳聞中的）那家經紀公司也闢謠了。近4年來，除放假、請事假外，黃老師都遵守幼兒園制度，正常教學。

傳聞2：已辭職做帶貨直播​

多名網友曬出截圖稱，大紅之後，黃老師在社交平台開始了多場直播。有消息稱，黃老師目前已經從幼兒園離職。

5月6日，武漢市江岸區一土外國語幼稚園工作人員表示，黃老師沒有辭職，目前仍在學校任教。黃老師走紅後會不會影響正常教學？該工作人員稱不會影響，後續園方會通過一些平台來介紹黃老師的具體工作情況。更多信息，園方不方便透露。

黃老師也公開回應稱，自己沒有辭職，「接下來的日子，想用音樂治癒更多的人。」知情人士稱，「目前沒接到（黃老師）辭職的說法，下周會回來工作。她沒與機構簽約，是跟幼兒園簽了合約的正式職工。」

▲▼「挖呀挖」美女老師。（圖／翻攝自上游新聞）

▲黃老師爆紅全網。（圖／翻攝自上游新聞）

傳聞3：一場直播打賞200多萬

有網傳信息稱，黃老師開啟直播後，又帶貨又接受打賞，「一場直播打賞200多萬（人民幣，下同）」。

多名網友曬出截圖稱，大紅之後，武漢黃老師在社交平台開始了多場直播。從觀看人數來看，都在10萬+，而且不斷有人打賞。有專業人士粗略估算，僅僅五一期間的幾場直播，黃老師便收入不菲。

在「音樂老師花開富貴」帳號上，黃老師已開始帶貨，櫥窗內有兩件商品，都是兒童非洲鼓，截至7日11時，分別各售出4件。此外平台顯示，黃老師「推薦的寶貝已售909件」。

知情人士表示，因為是私立幼兒園，園方不能干涉她們（教師）的個人行為。（對於黃老師在直播時）打賞、帶貨收入，園方也不清楚。

目前，對於「一場直播打賞200多萬」的傳聞，黃老師沒有正面回應。

傳聞4：沒有教師資格證

有傳聞稱，武漢黃老師並無教師資格證。據《封面新聞》報導，知情人士透露，黃老師確實沒有教師資格證，只有奧爾夫培訓機構的等級證書，所以她只是學校招聘的特色課老師，「她只負責音樂課，是簽了合約的正式工，但社保是自己在外地繳納。她已經工作4年了。」

知情人士也透露，黃老師2019年6月入職該幼兒園，是音樂老師，給所有班級教奧爾夫音樂。她的勞動合約一年一簽，社保她要求自己在老家交，幼兒園就換算成現金一起發給她了。她雖然沒有教師資格證，但有奧爾夫音樂專業證。每年考核，幼兒園都認可她的教學水平。

▲▼「挖呀挖」美女老師。（圖／翻攝自上游新聞）

▲截至7日11時，她在抖音平台粉絲量已接近589萬，點讚數已突破1910萬。（圖／翻攝自上游新聞）

傳聞5：遭遇網暴

5月6日，因兒歌「挖呀挖」走紅的幾位幼兒園老師，再次登上熱搜。有媒體報導稱，因大量網友對她們誰是原創、誰更可愛發生激烈爭論，出現了比較、拉踩，甚至網暴情況，多名被牽涉其中的幼兒園老師表示「感受到了很大壓力」。

一天漲粉200萬的武漢黃老師，就被個別網友質疑是某網紅孵化機構的簽約網紅，一場直播打賞收入超過200萬元。知情人士指出，因為這兩天的輿論壓力，武漢黃老師擔心人身安全問題，已請假回老家躲避。

有網友錄屏發布了黃老師抹眼淚的直播影片，稱她「激動到哭，靠一首歌挖了一套房」。她在與當地媒體連線中回應，走紅給生活帶來了一些影響，面對負面質疑會調整心態，繼續做好本職工作。

傳聞6：直播間唱「挖呀挖」涉嫌侵權

有傳聞稱，黃老師在直播間唱「挖呀挖」帶貨，並接受網友打賞，涉嫌侵犯原曲作者的著作權。

河南澤槿律師事務所主任付建律師表示，黃老師在直播間唱這首歌時，有了網友打賞的收益，所以這涉及商業行為，必須徵得歌曲作者的同意才行，否則就侵權了。《中華人民共和國著作權法》明確規定，未經著作權人的許可，通過信息網路向公眾傳播他人作品的，構成著作權侵權。因此原創作者可以要求黃老師承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。

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關鍵字：

挖呀挖老師小小花園抖內抖音

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