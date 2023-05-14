　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

▲▼信義天坑已填平。（圖／翻攝臉書／詹為元）

▲信義天坑已填平。（圖／翻攝臉書／詹為元）

記者柯振中／綜合報導

台北市信義區崇德街60巷13日坍塌意外導致附近住戶受影響，市府緊急啟動安置作業，信義區公所也承諾給予安置補助。經過連夜搶修，天坑已填平，藍營台北市議員詹為元表示，目前狀況暫時穩定，區公所也已安頓好受影響住戶，希望大家能夠平安。

回顧這起恐怖事件，信義區崇德街60巷13日下午突然坍塌，地面出現大面積深坑，直接影響了道路旁邊住戶的安全，消防人員獲報後趕往現場，還動用了捲式擔架將受困住戶救出。

由於事發相當突然，許多住戶的機車、腳踏車慘遭天坑吞噬，畫面相當驚悚。到了傍晚5點左右，天坑再度發生坍塌，就連旁邊工地的鐵門也垮掉。

▲▼信義天坑已填平。（圖／翻攝臉書／詹為元）

▲詹為元表示，工地的地下水層暫時穩定、沒有外洩，只要水位灌到左右相通，壓力相同就會比較穩定。（圖／翻攝臉書／詹為元）

台北市建管處處長虞積學獲報前往現場，撤離了16戶住戶，其中有10人需要安置，後來經過調查，主因是工地連續壁滲水，該處已勒令停工，還要求營造廠找混凝土車填補、調太空包阻擋滲水處。

對於這起事件，台北市長蔣萬安也立即下達4項指令，要求安全至上、盡速釐清坍塌原因並排除、整體調查事故發生原因，以及全面清查市內工地工安情況。

經過連夜搶修，詹為元13日深夜在臉書上表示，截至10點35分為止，工地地下水層暫時穩定、沒有外洩，等到水位再灌3公尺，左右就能與周遭地下水層相通，壓力相同後就會比較穩定。

至於天坑的部分，詹為元說，部分灌漿已接近路面，也沒有繼續流失的情況，暫時算穩定，附近居民不必擔心，至於被直接影響的住戶也都已安頓好，「這是個不平靜的一天，但希望有個暫時安定的夜晚，願大家平安。」

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘋果新品「爆料客」抓到了！
7原因害身體「慢性發炎」！　醫揭症狀：常以為隔天就好
王思佳驗包結果出爐！「曬購買證明」淚崩
整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

騎士變換車道「側撞」賓士車　他閃避不及撞變電箱...車頭毀

睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

機車「3夾1」包圍逼談判　3男子GG了...妨害自由罪起訴

整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

信義天坑持續擴大！撤離16危戶10人安置　北市府：立即勒令停工

聯結車大角度右轉...機車撞上來　騎士連滾帶爬逃命...驚險畫面曝

快訊／信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了　圍觀工人看傻眼

加班被問「跟男友有沒有做」她崩潰　噁老闆色撫大腿：摸習慣就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

信義區「地基坍塌」！房屋有倒塌危機　仍有住戶受困

信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

騎士變換車道「側撞」賓士車　他閃避不及撞變電箱...車頭毀

睡覺被吵醒「門口變信義天坑」！外籍女租客嚇壞：以前就會有聲音

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

機車「3夾1」包圍逼談判　3男子GG了...妨害自由罪起訴

整條巷子不見了！信義區天坑「至少長20m」　高空恐怖畫面曝

信義天坑持續擴大！撤離16危戶10人安置　北市府：立即勒令停工

聯結車大角度右轉...機車撞上來　騎士連滾帶爬逃命...驚險畫面曝

快訊／信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了　圍觀工人看傻眼

加班被問「跟男友有沒有做」她崩潰　噁老闆色撫大腿：摸習慣就好

信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

為什麼「百貨公司1樓」沒廁所　業者曝真相

4年前致命縱火案...釀36死「京都動畫縱火殺人事件」9月將展開初審

藍營高雄黨部主委羅世雄請辭！上任剛滿3個月：當了聽話的孩子

王思佳痛哭面對假包事件　李怡貞連6問網友：她有誠心在面對爭議

傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

「信義區天坑」蔣萬安做出4點指示　建管處曝補強進度

桃園明「大停水」！12區304里受影響　最長停39小時

縣城隍爺大駕衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示：陰魂會離不開

跟小甜甜緣盡！　謝忻「刪光共同群組」：無法再當朋友

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

即／派出所與前妻爆衝突　戴維斯10萬元交保

女租客被吵醒！下樓驚覺門口變天坑

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

雙槍毒鴛鴦爽開BMW！　租屋處宛如小型兵工廠

信義天坑持續坍塌！工地鐵門也垮了

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

山豬獵人「賣豬仔」撈無本暴利　退休警轉職：比本業好賺

北市信義區天坑「吞機車腳踏車」影像曝

騎士變換車道「側撞」賓士車

妻靈修男師偷吃學生媽　討不回百萬包養金

4歲童陽台玩耍「3樓墜地送醫」父自責

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆免入獄

更多熱門

相關新聞

北市建管處曝「信義區天坑」進度

北市建管處曝「信義區天坑」進度

台北市信義區崇德街60巷「華熊營造」建築工地旁13日下午發生道路坍陷，北市建管處收到訊息立刻派員現場了解，工地正進行地下室開挖，因連續壁體滲水造成地下水湧入引發道路坍陷，建管處立即指揮承造人進行緊急處置，要求基地外道路下陷處進行灌漿回填，基地內採填砂灌水以平衡水壓，至晚間11點道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，基地內仍監督持續進行填砂灌漿。

信義區天坑建案營造商曝！過往成績超強

信義區天坑建案營造商曝！過往成績超強

女租客被吵醒！下樓驚覺門口變天坑

女租客被吵醒！下樓驚覺門口變天坑

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

信義天坑擴大！撤離16戶工地停工

關鍵字：

信義區信義區天坑信義天坑華熊營造東昀昀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／王思佳直播哭到說不出話

女子遭性侵殺害棄屍後巷！遺體沒穿內衣褲

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

泰國情侶「上班躲倉庫做愛」遭同事偷拍PO網

韓女星在自宅身亡　享年30歲「現場發現遺書」

「挖呀挖正妹老師」爆紅醜聞纏身　首發5點澄清

跟小甜甜緣盡！謝忻「刪光共同群組」

面試一半公司突倒閉！OPPO旗下哲庫科技宣布解散

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

小甜甜承認說謊！

蘋果新品爆料客抓到了！　一招揪出內鬼

沒做愛也會得性病！醫警告「上公廁」恐中鏢　

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面