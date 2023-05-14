信義天坑深夜填平了！現場搶修畫面曝光

▲信義天坑已填平。（圖／翻攝臉書／詹為元）



記者柯振中／綜合報導

台北市信義區崇德街60巷13日坍塌意外導致附近住戶受影響，市府緊急啟動安置作業，信義區公所也承諾給予安置補助。經過連夜搶修，天坑已填平，藍營台北市議員詹為元表示，目前狀況暫時穩定，區公所也已安頓好受影響住戶，希望大家能夠平安。

回顧這起恐怖事件，信義區崇德街60巷13日下午突然坍塌，地面出現大面積深坑，直接影響了道路旁邊住戶的安全，消防人員獲報後趕往現場，還動用了捲式擔架將受困住戶救出。

由於事發相當突然，許多住戶的機車、腳踏車慘遭天坑吞噬，畫面相當驚悚。到了傍晚5點左右，天坑再度發生坍塌，就連旁邊工地的鐵門也垮掉。

▲詹為元表示，工地的地下水層暫時穩定、沒有外洩，只要水位灌到左右相通，壓力相同就會比較穩定。（圖／翻攝臉書／詹為元）



台北市建管處處長虞積學獲報前往現場，撤離了16戶住戶，其中有10人需要安置，後來經過調查，主因是工地連續壁滲水，該處已勒令停工，還要求營造廠找混凝土車填補、調太空包阻擋滲水處。

對於這起事件，台北市長蔣萬安也立即下達4項指令，要求安全至上、盡速釐清坍塌原因並排除、整體調查事故發生原因，以及全面清查市內工地工安情況。

經過連夜搶修，詹為元13日深夜在臉書上表示，截至10點35分為止，工地地下水層暫時穩定、沒有外洩，等到水位再灌3公尺，左右就能與周遭地下水層相通，壓力相同後就會比較穩定。

至於天坑的部分，詹為元說，部分灌漿已接近路面，也沒有繼續流失的情況，暫時算穩定，附近居民不必擔心，至於被直接影響的住戶也都已安頓好，「這是個不平靜的一天，但希望有個暫時安定的夜晚，願大家平安。」