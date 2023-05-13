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信義區「15公尺坑洞」廠商負責人各罰9萬　蔣萬安下令清查全市工地

▲▼蔣萬安出席院會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北市長蔣萬安13日下令清查市區內所有工地。（圖／記者許靖騏攝）

文／中央社

台北市信義區一處建案旁的巷弄今天下午出現長15公尺、深3公尺的坑洞，市府已開罰營造廠、建築師各9萬元，市長蔣萬安則下令後續要清查所有工地，避免類似情況再度發生。

台北市信義區崇德街巷弄今天下午約3時突然出現一個長15公尺、寬3公尺、深度3公尺的坑洞，下午5時22分又再度塌陷，道路緊鄰的新建工地當時正在施作連續壁工程，市府已要求停工並疏散鄰近16戶住戶。

台北市工務局長黃一平、都發局長王玉芬皆在下午4時許到場了解狀況，副市長李四川則在晚間6時抵達現場，市長蔣萬安約在晚間6時30分現身。

蔣萬安聽取報告後接受媒體聯訪表示，消防局在下午3時許獲報地層下陷後，共出動13輛消防車、2輛救護車及36名消防員，消防局長莫懷祖也到場坐鎮。

蔣萬安說，第一件事是趕快緊急應變處置，確保人員都安全，並排除事發原因，避免坍塌再度擴大，建築工地也已被勒令停工。

他指出，接下來會就這次事件做完整調查，全面檢視建築工地及營造商紀錄，等狀況控制住後，會清查台北市所有工地、尤其是新建工程工地，避免類似情況再度發生。

至於需要多久處理時間，蔣萬安說，目前正積極努力中，同時在評估要不要做預防性疏散，因為市民安全最重要。在現場關心約半小時後，蔣萬安在晚間6時50分離開。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿指出，因為巷弄旁邊的建案地下層連續壁破洞，導致道路塌陷，所以緊急撤離周遭住戶後，在建築工地灌水、道路灌漿，讓兩邊土壓平衡，「現在先搶救，原因之後再來探討」。

台北市建管處表示，此新建工地疑似因施作連續壁時滲水導致道路塌陷，將依建築法第89條開罰承造人（營造廠）、監造人（建築師）各新台幣9萬元。信義區公所表示，有安置需求者每人每天可申請新台幣1600元補助、最多7天。

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