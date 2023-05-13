人睡滿8小時是迷思？　專家建議最佳睡眠時長底線

▲專家分析，人體平均睡6到8小時已足夠。（圖／pexels）

記者任以芳／綜合報導

每天一定要睡夠8小時嗎，還是感覺睡夠了就行，甚至有人提倡「4小時睡眠法」。綜合陸媒報導研究，專家提醒，睡眠和飯量一樣因人而異，睡眠時長不一定要睡滿8小時，多數成年人每天睡6到8小時就足夠了，太在意睡眠的時長，反而會讓人焦慮。

報導稱，大陸搜狐創始人張朝陽曾經在直播節目中談及自己的「4小時睡眠法」，引發熱議。專家也澄清，睡滿8小時是迷思，睡眠時長也因人而異。

「從醫學健康的角度，這是不太科學的。」北京大學第六醫院睡眠醫學科副主任範滕滕說。對於張朝陽叫醒後2個小時再睡的做法，範滕滕表示這是一種自我睡眠剝奪。

他表示，「確實有極少部分人群屬於短睡眠時長(睡眠需求僅爲4小時)人群，但這是個例，可能1000個人當中都不一定會有一位這樣的『特殊個體』，這麼公開說出來有誤導大家的情況。」

範滕滕說，睡眠不足的情況下，很多軀體疾病和精神心理疾病就會找上門來。根據之前醫學證據表明，睡眠不足會導致心腦血管疾病發病率顯著上升，老年癡呆症患病率也會顯著上升。

北京大學第六醫院曾做過一項研究發現，「睡眠時長少於6小時，會造成大腦認知功能受損。」

專家也指出，有三種睡眠的類型，普通型每天睡6到8小時；短睡型每天睡4到5小時第二天就精力充沛；長睡型每天睡9小時以上才能解困。多數成年人每天睡6到8小時就足夠了，太在意睡眠的時長，反而會讓人焦慮，導致睡不好。