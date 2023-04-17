美國新研究：「8大生命秘訣」真的會長壽！做好可多活8.9年

▲睡眠新增入「生命8大關鍵」中。（示意圖／記者謝婷婷攝）



記者許力方／綜合報導

睡覺真的有助活更久嗎？美國心臟協會（AHA）日前正式將「睡眠時間」認定為維持身體健康的關鍵之一，新增列入「生命8大關鍵」中，建議成人每天睡眠時間應為7至9小時，但壽命具體可以延長多久？最新發表的國際期刊研究就給出答案，指若遵循這8種行為，平均可以多活約8.9年左右的時間。

美國心臟協會去年在醫學期刊《循環》（Circulation）上發表最新心臟血管健康指南，新增列入了「睡眠時間」這個行為，並將最新指南命名為「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），其他仍保有2010年以來的「簡單生活7法則」（Life's Simple 7），也就是飲食均衡、體能運動、戒除尼古丁、體重指數、血脂、血糖及血壓。

美國心臟協會指出，新增「睡眠」是因應最新研究顯示，心臟疾病的危險因子有「睡眠影響整體健康」，睡眠模式較健康的人，對於體重、血壓或糖尿病等風險相關管理也比較有效，可以促進身體機能復原、改善大腦功能。建議成年人每晚需要7至9個小時的睡眠，5歲以下孩童需要10至16小時（包括午睡）、6至12歲孩童需要9至12小時、13至18歲孩童需要8至10小時。

美國杜蘭大學（Tulane University of Louisiana）研究人員4月在《循環》上發表了最新研究，給出了「生命8大關鍵」能具體延壽時間的答案。研究分析了美國2005年至2018年參與全國健康營養調查項目的2萬3003人中，8大因素對壽命的影響，採100分制，將8個因素評分分為：低（低於50分）、中（50-79分）、高（80分以上），發現得分最高與最低的人在50歲時，預期壽命延長8.9歲。

研究發現，生命8大關鍵中，吸菸、睡眠、運動和血糖對壽命的影響最大。

1. 不吸菸的人比抽菸最多者，預期多活7.4歲。

2. 睡眠最多、每天睡眠達7-9小時的人比睡太少的人，平均多活5年。

3. 運動最多的人比不運動的人，平均多活4.6歲。

4. 血糖控制較好者比血糖失控的人，平均多活4.9歲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼不抽菸比抽菸最多的人可以多活7.4歲。（示意圖／記者屠惠剛攝）

