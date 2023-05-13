騙找駭客幫追債...惡警竟坑被害人52萬　貪污罪送辦+兩大過免職

▲北市萬華分局警員（紅圈）向詐騙被害人討錢，謊稱駭客可以追回債務，後續清查出更多女子受害。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警萬華分局康定所一名警員，在外積欠1百多萬債務，2022年間找上多名遭詐騙集團坑騙的女性被害人，表示可以找駭客幫忙把錢拿回，但要支付手續費，因為向被害人索取52萬元，後來因為被同事發現，才把其中6萬元還給被害人。警方調查屬實後，除將他依貪污罪移送法辦，也將他兩大過免職。

據悉，北市萬華警分局康定所25歲林姓警員，因在外積欠債務，從其他派出所打聽有被害人被騙4百多萬，竟然直接聯繫對方，聲稱可以找駭客「追回」部分損失，但需要支付6萬元手續，被檢舉至萬華分局督察組，整起事件才曝光，警員最後也被依貪污罪嫌送辦，另2大過免職。

但檢警事後追查，林姓警員並非首次犯行，在2022年間還涉及詐騙2名女子，共計得手26萬元，也是以同樣手法告知詐欺被害人，可以透過駭客幫忙追討債務，收錢後告知2名被害人共計追討回9萬元。

檢警追查後發現，林姓警員均找女子下手，另外還查出林姓警員與被害女子有20萬元的債務，女子不願意出面指認，林姓警員則堅稱是借款，所以並沒有詐騙對方。

警方除將林兩大過免職外，也將林依貪污罪移送法辦，追查林是否還詐騙其他被害人。