大學生擔綱英語學伴！帶動偏鄉小學生動力　消弭城鄉教育落差

▲透過教育部計畫，大學學伴以線上遠距方式陪同偏鄉小學生學習英文。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為協助消弭城鄉教育落差及照顧偏鄉弱勢學生受教權益，教育部透過召募大學英語學伴方式，提供偏遠地區國小學生課後加強英語，111學年度第1學期共有211位大學伴投入服務全台77所小學，陪伴837位偏鄉學童，包括雲林縣明禮國小與宜蘭縣南安國小，都因為有大學英語學伴的協助，不僅深度體驗英語教學，更強化英語學習興趣與動機，開拓學習視野。

教育部國教署委請台灣師範大學團隊辦理「以遠距教學提升學生英語能力暨陪伴英語學習計畫」，透過召募大學英語學伴方式，提供偏遠地區國小學生課後加強英語，並以每周固定時間及三人一小組視訊方式進行互動，藉此協助消弭城鄉教育落差，並照顧偏鄉弱勢學生受教權益。

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雲林縣明禮國小的英語遠距大學伴，利用線上教學工具「Blooket」自製開寶箱及釣魚等遊戲，透過這些小遊戲，在課程中加強與小學生們的互動，強化英語學習興趣與動機。

明禮國小校長涂鵬翔說，偏鄉孩童因資源差距原因，更加需要課後輔助教學，而透過本計畫英語大學伴的陪伴與教導下，學生們開始願意開口念英語，也能和大學伴做簡單的英語應答，也提升孩子們在英語學習上的成就感與自信心。

▲透過教育部計畫，大學生擔任英語學伴，以線上遠距方式陪同小學生學習英文。（圖／教育部提供）

宜蘭縣南安國小的大學伴，則是改編Cool English酷英網內的短片影片及趣味繪本，透過生動、輕鬆的教學態度與小學生進行互動，參與本計畫近兩年的南安國小林穎秀老師表示，計畫在學校中實施效非常的好，學校有意為本計畫校本位課程教材，讓大學伴可以設計出融入地方文化特色的英語教材，讓孩子們更能有學習共鳴感。

國教署則表示，計畫實施2年多來，獲得很多學校好評，目前除校園訪視外，遠距英語團隊透過定期舉辦「英語遠距教學學伴說明會暨教學增能工作坊」活動，招募兩百名英語相關科系學生將投入本計畫擔任英語學伴，期望透過網路互動與教學，縮短城鄉差距，使學習更充滿人性溫度與情感傳遞幫助偏鄉學童開拓英語學習視野。