男校園罵女友出軌　與小王軋「誰睡她比較多」！意外爆2人都是備胎

圖文／鏡週刊

中國徐州工程學院最近爆出一起愛情事件，引發眾多中國網友熱議，一名男子衝進校園大鬧，並當場責罵女友欺騙他出軌，隨後男子更與女友出軌的「小王」，兩人直接在校園內叫囂互軋，但意外爆出其實這兩個男的，都只是女主角的備胎，真正的男友另有其人。

從學生拍攝的影片可見，這名平頭男子闖進校園，對著女友大罵：「你說你跟你媽去旅遊，結果跟了這男的睡！」由於聲音非常大，立刻引來校園內眾多學生圍觀。之後男子更直接和女友的「小王」在現場對峙，男子堅稱女友多次欺騙他，包括被他發現兩人一起去吃飯、親熱等，甚至謊稱跟家人去旅遊，實際上是跟小王去開房。

但「小王」也不甘示弱，開始揭男子的瘡疤，稱男子在與女方交往時，早就有多次出軌的不良紀錄，身邊的女人緣一直斬不斷，所以女方才決定離開男子，但沒想到男子不願意放手，依然糾纏著女方，還指控他是小王。有趣的是，兩人進入唇槍舌戰辯論後，竟然開始比較「誰睡女主角比較多次」，男子細數他和女主角開房的日期，小王則不甘示弱回應：「我已經跟她睡5、6次了！」

隨後這段影片與消息，立刻在中國網友間瘋狂傳開，還有自稱認識女主角的網友爆料，其實這兩個男的都是「小王」，只不過是女主角的備胎，真正的「正宮」另有其人。另外也有網友指出，不只女主角，其實在校園爭吵的這兩名男子，背後情史也都是「多P運動」。因此就有網友不禁直呼：「貴圈真亂！」、「現在的年輕人，都是想跟誰睡就跟誰睡。」、「原來大家都是海王海后，佩服！」

男大鬧校園罵女友出軌 與小王互軋「誰睡她比較多」！意外爆2男都是女主角備胎





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