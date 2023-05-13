　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男校園罵女友出軌　與小王軋「誰睡她比較多」！意外爆2人都是備胎

男大鬧校園罵女友出軌，與小王互軋「誰睡她比較多」！意外爆2男都是女主角備胎。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國徐州工程學院最近爆出一起愛情事件，引發眾多中國網友熱議，一名男子衝進校園大鬧，並當場責罵女友欺騙他出軌，隨後男子更與女友出軌的「小王」，兩人直接在校園內叫囂互軋，但意外爆出其實這兩個男的，都只是女主角的備胎，真正的男友另有其人。

從學生拍攝的影片可見，這名平頭男子闖進校園，對著女友大罵：「你說你跟你媽去旅遊，結果跟了這男的睡！」由於聲音非常大，立刻引來校園內眾多學生圍觀。之後男子更直接和女友的「小王」在現場對峙，男子堅稱女友多次欺騙他，包括被他發現兩人一起去吃飯、親熱等，甚至謊稱跟家人去旅遊，實際上是跟小王去開房。

男子闖校園，大罵出軌女友。（翻自《51吃瓜網》）
這兩男爭一女，開始比較「誰睡她比較多」。（翻自《51吃瓜網》）

但「小王」也不甘示弱，開始揭男子的瘡疤，稱男子在與女方交往時，早就有多次出軌的不良紀錄，身邊的女人緣一直斬不斷，所以女方才決定離開男子，但沒想到男子不願意放手，依然糾纏著女方，還指控他是小王。有趣的是，兩人進入唇槍舌戰辯論後，竟然開始比較「誰睡女主角比較多次」，男子細數他和女主角開房的日期，小王則不甘示弱回應：「我已經跟她睡5、6次了！」

隨後這段影片與消息，立刻在中國網友間瘋狂傳開，還有自稱認識女主角的網友爆料，其實這兩個男的都是「小王」，只不過是女主角的備胎，真正的「正宮」另有其人。另外也有網友指出，不只女主角，其實在校園爭吵的這兩名男子，背後情史也都是「多P運動」。因此就有網友不禁直呼：「貴圈真亂！」、「現在的年輕人，都是想跟誰睡就跟誰睡。」、「原來大家都是海王海后，佩服！」

男大鬧校園罵女友出軌　與小王互軋「誰睡她比較多」！意外爆2男都是女主角備胎
 



更多鏡週刊報導
中國幼師正妹多　驚傳多女淪領導洩欲後宮！被官員播種「挖啊挖啊挖」
正妹幼師帶動唱「挖啊挖啊挖」爆紅　開直播滿足鄉民欲望！承認比當老師更好賺
千萬富翁變窮光蛋！2600萬存款吃完飯剩3000　投訴銀行遭回：正常消費

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《一字千金》文字學大師許學仁病逝　享壽71歲
超正空姐「105公分逆天長腿」爭300萬！　鏡頭前淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男校園罵女友出軌　與小王軋「誰睡她比較多」！意外爆2人都是備胎

碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

第一天上班感覺「怪怪的」…新人隔天秒報警　全公司員工慘入獄

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子　對不起戴不了！

陸「歐亞事務特別代表」15日出發　赴烏、俄等5國溝通解決危機

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增碰撞風險

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」表演假哭、頭撞地

飼主「遛狗沒牽繩」狗撲老人！6歲娃勇敢糾正…慘被打成腦震盪

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

騎士遇阿伯竄出怒比中指　PO網討拍反被酸：找麻煩

男校園罵女友出軌　與小王軋「誰睡她比較多」！意外爆2人都是備胎

碩士妹「應徵客服」遭拒！暖心HR一句話讓她淚崩

第一天上班感覺「怪怪的」…新人隔天秒報警　全公司員工慘入獄

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子　對不起戴不了！

陸「歐亞事務特別代表」15日出發　赴烏、俄等5國溝通解決危機

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增碰撞風險

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」表演假哭、頭撞地

飼主「遛狗沒牽繩」狗撲老人！6歲娃勇敢糾正…慘被打成腦震盪

特斯拉車體險損率偏高　產險業認了：能閃則閃承保意願低

她買車才1個月「離奇被扣牌」！原因竟是前車主違規　提告結局出爐

呼籲「別再到事故現場送花」！台南女童爸爸：物資留給需要的人

義大利低薪、高房價、低生育　教宗：有錢人才養得起小孩

獵人曬片驚曝：尼斯湖水怪「存在最有力證據」找到了

男友床上「叫出閨蜜名字」！　她崩潰：完全冷掉

《文創法》修正三讀！列為「國家戰略產業」　首次納入投資抵減

人選之人》為不公義發聲　謝盈萱、王淨演活解嚴後世代

被遺忘的母嬰健康緊急狀態　　中非危機下「出生和生產都冒風險」

BMW「2線道飆車」撞死女騎士！男駕駛一下車慘遭3壯漢圍毆

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

碩士妹應徵客服遭拒！HR一句話讓她淚崩

為娶小三把兒女扔下樓　渣父裝無辜假哭

老師驚知班上有公司老闆！13歲學生：還有5、6位員工

男校園罵女友出軌　與小王比誰睡她多

2600萬存款「吃頓飯」剩3000　投訴銀行令富翁崩潰

文靜女碩士遭警圍捕！同學才知她是凶殘黑幫老大

陸：美國想給中國一頂「發達國家」帽子

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

1天工作21hrs壓垮！25歲正妹秘書下一步做這事

浦發銀行大減薪員工靜坐抗議　辦公室貼滿罷工A4紙

陸幼稚園變官員後宮！傳多名正妹幼師被播種

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

更多熱門

相關新聞

同事爆婚外情！人妻「裝臭臉試探」　尪竟嚇到全招

同事爆婚外情！人妻「裝臭臉試探」　尪竟嚇到全招

一名女網友最近看到同事婚變，於是心血來潮想開老公玩笑，故意擺臭臉說「你和那女人的事我全都知道了！」沒想到，對方嚇得將婚外情全盤托出，讓她瞬間崩潰，也不禁後悔嘆「根本是自找麻煩。」

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

清純人妻全裸躺床被捉姦...驚見小王是員警

清純人妻全裸躺床被捉姦...驚見小王是員警

隨車員喊「別開車」仍直撞吊臂　中捷回應了

隨車員喊「別開車」仍直撞吊臂　中捷回應了

關鍵字：

鏡週刊出軌徐州工程學院

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

《一字千金》許學仁病逝　享壽71歲

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

「4星座」好運來了！命理師斷言這類人會發大財

臉書驚爆災難型BUG！一票苦主崩潰

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

即／大樂透4.08億一注獨得　獎落台南

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

小S自爆也是代購買愛馬仕！

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

三陽「全新CLBCU機車」油耗曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面