中捷全線大體檢！系統和人員訓練確有不足　盧秀燕啟動4大措施

▲中捷意外1死10傷，盧秀燕市長承認系統與人員訓練不足。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中捷運10日因鄰近建築工地吊臂從30樓墜下砸中車廂，造成1死10傷的悲劇。今(12)日台中市長盧秀燕接受媒體聯訪時表示，中捷系統及人員訓練確實有不足，同時啟動4大措施，全力善後。

盧秀燕今日於烏日區全民運動館興建工程開工典禮接受媒體聯訪時指出，市府啟動4大措施，除「強化安全」，也啟動「全線大體檢」，確認捷運沿線工地安全無虞；「成立調查小組」，責成副市長黃國榮擔任召集人，配合運安會、檢調機關調查；「重罰重求償」，重罰肇事業者及求償，法制局今日上午召集社會局、交通局、中捷公司、興富發，傾聽事故受害者或家屬現階段需求，協助受害者解決相關問題。

▲工地吊臂從30樓高的頂樓墜落，砸中車廂。（圖／記者許權毅攝）



對於工地業者興富發，市府全面要求其在台中的9處工地勒令停工安檢，昨日安檢發現仍施工，市府再次開罰；另昨日已啟動中捷綠線預防性大體檢，除興富發工地，綠線上還有5處工地正在施工，沿線工地亦有附屬物品。5處工地其中1處為市府管轄，會立即展開公安檢查；4處為中央管轄，會請勞動部派員檢查。

盧秀燕強調，除重罰業者，在傷亡者理賠求償上，中捷保險理賠已啟動，市府也要求肇事業者負起理賠責任，已要求肇事業者今日出面，並已責成法制局，請雙方包含肇事一方，以及受傷乘客或死傷者家屬代表，溝通各項包含賠償等需求；至於市府的向業者求償的部分，也在進行當中。





另針對外界關心中捷危機處理，隨車員和保全警戒及訓練議題，盧秀燕說，此次意外事件雖是天外飛來橫禍，但可發現整個中捷系統設計以及人員訓練還有不足之處，必須加強改進。她強調，市府強化安全，做捷運綠線全線大體檢，另成立調查小組及內部的優化改革，如捷運系統性不足的地方、人員教育訓練不足的地方，通通要加以改善。

而昨日中捷董事長林良泰於記者會上請大家為中捷搶修通車人員鼓掌一事，盧秀燕回應此舉非常不妥，她已經講過他了，他昨晚也為此道歉。林董事長要對內部人員鼓勵可以口頭獎勵，感謝他們連夜搶修通車，但拍手可能會造成外界誤解，實為不妥。