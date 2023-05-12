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社會 社會焦點 保障人權

他狂寫情書「裝滿嘉明套套」投住家信箱　3女遭騷擾超噁過程曝

▲女性,高跟鞋,女人味。（圖／unsplash）

▲真的很噁！北市謝姓男子連續騷擾公司3名女同事，更把裝滿「嘉明」保險套放投入女同事住家信箱。（圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

真的很噁！北市謝姓男子迷戀3名女同事，竟拿裝滿「嘉明」保險套，投遞在其中1名女同事家信箱，更寫情書附自己「私密小森林」數根；其他2名女同事則是屢次在公司女廁水箱上收到騷擾紙條，3女忍無可忍，決定報警提告。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾防治法將謝男提起公訴。

年約25歲從事金融業謝男無視法律，從2020年12月間，以書寫卡片方式投遞到女同事小琳（化名）家信箱、隔年1月19日再次投遞，甚至在公司以生殖器觸碰小琳（性騷擾罪嫌未提告）；最過分的是，2022年4月間，謝男竟將裝滿「嘉明」保險套投入小琳住家樓下信箱，還在小琳家門口春聯上寫字。

得寸進尺的謝男，有次跑到小琳家並攀爬1樓欄杆，越過樓梯間窗戶侵入樓梯間，拿走小琳鞋子，全程遭小琳父親目睹，謝男才火速逃走，再將鞋放回去。

公司2名女同事小愛、小琪（化名）也難逃騷擾，各在女廁水箱上收到謝男騷擾紙條，謝男更誇張在公司女廁門上以原子筆書寫「小愛❤」，3人心生畏懼決定報警提告。

檢警根據3人證述、採集毛髮等，依違反跟蹤騷擾罪將陳男起訴，建請法院分論併罰。另陳男去年6月間下午1時許，潛入已離職的公司，拿取某現職女員工高跟鞋，隨後便在公司廁所內拿著高跟鞋自慰，法官依無故侵入建築物罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，1日以1000元折抵。

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