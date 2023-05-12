2600萬存款「吃頓飯」剩3000　投訴銀行令富翁崩潰

▲廣州一名鄭姓男子，600萬人民幣的存款一夕之間近乎歸零。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

碰到這種事情，絕對會成為人生中最黑暗的一天！中國廣東省廣州市有一名鄭姓男子，7年前某日將600萬人民幣（約新台幣2,600萬元）存至銀行，辦完手續後便去吃午餐，豈料，才吃個飯的時間，存款竟然只剩下690元人民幣（約新台幣3,000元），於是他趕緊向銀行求助，卻遭到客服人員冷回「這是正常消費」。

事件發生於2016年11月15日上午，鄭男存入了600萬人民幣當作公司的週轉基金，並且辦了「U盾」來保護網銀安全，規避駭客、手機病毒等風險。辦完業務後他便去吃了午餐，但就在這段時間，他銀行裡的存款卻近乎灰飛煙滅。

鄭男在吃飯的時候，不斷地收到銀的簡訊「提醒新開的銀行卡支出2萬元」，他起初以為是垃圾簡訊便不以為意，豈料，這短短的15分鐘內，那竟然收到了200多則相同的簡訊，他驚覺事態不對勁，趕緊到銀行處理，但此時已經為時已晚，消費金額已經累積到了528萬。

▲他在存完款項之後，在吃飯期間收到了200多封簡訊，當他發現被盜刷卻為時已晚。



而事發當下，他曾打給銀行客服，但客服不太明白是什麼情況，建議他立刻前往開戶的分行進行緊急掛失，到最後，他的存款僅剩下690元。令他無法接受的是，銀行完全查不出原因，事情過了10多天，仍等不到銀行的來電。

鄭男再次前往銀行處理時，工作人員態度卻變得非常冷淡，一副事不關己的樣子。銀行負責人向他解釋，在盜刷事件發生後，他們在第一時間成立調查小組，發現這些鉅款是被上海一家名為「意鐵實業有限公司」刷走，並認為鄭先生和該公司存在某種合作關係，因此表示這個是「正常消費」。

而鄭男聽完大為光火，駁斥自己根本不知道這家公司，也不存在業務上的往來，並要求銀行盡快把錢找回來，若找回來，應當賠償他600萬元。經過警方調查，發現鄭男的存款都流向一個成都銀行的帳戶，隨即凍結該帳戶，但款項能否順利追回，還是一個未知數。

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