視導女性教召訓練　蔡英文：團結守護國家不分性別

▲蔡英文視導女性教召。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文11日上午前往高山頂營區，視導「桃園市後備旅第二營教育召集訓練」。蔡英文在致詞時表示，教召的原則是「就地動員，就地作戰」，讓每一位參加教召的人，都有能力守護自己的家園。蔡強調，台灣身處全球民主防線的最前緣，我們要團結一致，讓世界看見，不分性別，守護國家的決心。

蔡英文抵達後，首先至實距離靶場，視導步槍實彈射擊訓練。接著前往野戰教室，觀看彈著分析授課、射擊預習等同步訓練情形，並聽取「雷射指示器」介紹與使用說明。總統也頒發加菜金，感謝所有官兵及召員戰備訓練辛勞。



蔡英文致詞時指出，希望透過教召訓練，可以讓各位更熟悉戰時不同狀況的應變。這次教召，也以實兵實裝的方式，讓各位在防衛作戰中，處置各種戰鬥狀況，教召的原則是「就地動員，就地作戰」，讓每一位參加教召的人，都有能力守護自己的家園。

另外，蔡英文提到，這也是第一次有女性後備軍人加入教召訓練。這次有14位女性退伍士官兵，自願參加教召。女性士官兵中，有人特地向公司請假來報到，有人暫時離開孩子身邊，希望以實際行動，為保護國家盡一分心力，有位女上兵也說，「有國才有家，所以今天就是來保家衛國」。

「各位的加入，不僅增強後備軍人的戰力，更強化了後勤體系。」蔡英文說，要請國防部藉由這次女性士官兵參訓的經驗，檢討和調整相關配套措施，「我期待，未來有更多女性士官兵一起加入訓練」。

蔡英文強調，台灣身處全球民主防線的最前緣，要團結一致，讓世界看見，不分性別，守護國家的決心，未來也會持續讓教召訓練更加精進。