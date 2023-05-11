地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

考試院院會今（11日）日通過，2024年6月1日起停辦地方特考五等考試，併入初等考試舉行；而地方特考三等及四等考試則將比照高普考，適度減少應試專業科目數，以減輕應考人負擔並兼顧核心職能需要。

針對將地方特考五等考試併入初等考試部分，考試院11日說明，兩項考試均屬地方政府進用基層公務人力的管道，但兩項考試同質性極高，除應考資格及考試方式相同、設置類科相近之外，考試舉辦時間及榜示時間僅相距一個月，以致重複報名與重複錄取的情形偏高。

考試院指出，根據統計，近5年來地特五等考試應試人員，重複報考初等考試比率達55.71%至59.66%，重複錄取比率達38.95%至46.15%，致地方特考提缺機關經常未獲分配錄取人員，造成無人可用的情形。

由於初等考試設置類科與地特五等考試尚有差距，考試院說，此次亦配套修改初等考試規則，增設一般民政、戶政及測量製圖類科等3類科，以配合應考人及機關用人需求。

至於地方特考三等及四等考試減科部分，考試院表示，地方特考多年來列考的專業科目變動幅度不高，只是隨環境變遷、業務需求調整，以及青年學子的教育養成模式不斷改變，應試專業科目數及其內涵的妥適性，應與時俱進適時調整以契合用人機關的需求。

考試院指出，基於地方特考與高普考試性質及用人機關範圍相近，同職系、同類科核心職能相同，經徵詢各縣市政府意見，參照2023年3月7日修正發布的高普考試規則，修正地方特考三等、四等考試應試專業科目，並提高三等考試客家事務行政類科口試占分比重為20%，以強化選才效能。

考試院也指，又為避免三等考試應試專業科目數調整後，適用考試規則第4條附表一附註一原規定的應考人無法報考，增訂三等考試技術類科應考資格5年緩衝規定，以為過渡。

考試院強調，為使應考人有所準備與因應，並配合2023年地方特考辦理期程，新制施行日期為2024年6月1日。