　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

考試院院會今（11日）日通過，2024年6月1日起停辦地方特考五等考試，併入初等考試舉行；而地方特考三等及四等考試則將比照高普考，適度減少應試專業科目數，以減輕應考人負擔並兼顧核心職能需要。

針對將地方特考五等考試併入初等考試部分，考試院11日說明，兩項考試均屬地方政府進用基層公務人力的管道，但兩項考試同質性極高，除應考資格及考試方式相同、設置類科相近之外，考試舉辦時間及榜示時間僅相距一個月，以致重複報名與重複錄取的情形偏高。

考試院指出，根據統計，近5年來地特五等考試應試人員，重複報考初等考試比率達55.71%至59.66%，重複錄取比率達38.95%至46.15%，致地方特考提缺機關經常未獲分配錄取人員，造成無人可用的情形。

由於初等考試設置類科與地特五等考試尚有差距，考試院說，此次亦配套修改初等考試規則，增設一般民政、戶政及測量製圖類科等3類科，以配合應考人及機關用人需求。

至於地方特考三等及四等考試減科部分，考試院表示，地方特考多年來列考的專業科目變動幅度不高，只是隨環境變遷、業務需求調整，以及青年學子的教育養成模式不斷改變，應試專業科目數及其內涵的妥適性，應與時俱進適時調整以契合用人機關的需求。

考試院指出，基於地方特考與高普考試性質及用人機關範圍相近，同職系、同類科核心職能相同，經徵詢各縣市政府意見，參照2023年3月7日修正發布的高普考試規則，修正地方特考三等、四等考試應試專業科目，並提高三等考試客家事務行政類科口試占分比重為20%，以強化選才效能。

考試院也指，又為避免三等考試應試專業科目數調整後，適用考試規則第4條附表一附註一原規定的應考人無法報考，增訂三等考試技術類科應考資格5年緩衝規定，以為過渡。

考試院強調，為使應考人有所準備與因應，並配合2023年地方特考辦理期程，新制施行日期為2024年6月1日。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
助總被拔！　台南Josh唸兄弟聲明「這句笑出來」：太屁了啦
3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了
中捷慘劇後30小時　吊塔女董發聲
快訊／超近視角曝！吊臂重砸...中捷撞上「劇烈抖動」　2義交
快訊／「戰神」艾佛森的唯一偶像是他！
快訊／女學生染H1N2v　3人遭匡列
陳致中入監服刑　第一餐菜色曝光
快訊／郭台銘今晚現身台中！郭家軍湧入　80輛遊覽車停滿滿
快訊／「戰神」艾佛森現身！　高喊想吃蝦仁炒飯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新聞有價！4綠委提立法一次看　范雲、林宜瑾版明拚付委

陳家欽組「台灣警政發展協會」今上線！　助侯友宜號召警界支持意味濃

綠助攻？大誇侯友宜「性格像李登輝、體格像鄧小平」　最後還送這句話

視導女性教召訓練　蔡英文：團結守護國家不分性別

TDR亂象！立委批證交法規範不清致冤案　金管會建議維持現行條文

賴清德新發言人曝光？　競總未證實：還在討論中

郭台銘今晚現身台中！中部郭家軍湧入　80輛遊覽車停滿滿

不只靠肉身擋門！北捷在刷卡處設停車鈕　苗博雅批：看不到月台狀況

LIVE／「為台為民」第三場來了！　郭台銘造勢晚會台中登場

北捷沿線工地有121處　許淑華批市府掌握度不佳

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

小甜甜直播否認虐狗　爆哭求前夫：放過我！

新聞有價！4綠委提立法一次看　范雲、林宜瑾版明拚付委

陳家欽組「台灣警政發展協會」今上線！　助侯友宜號召警界支持意味濃

綠助攻？大誇侯友宜「性格像李登輝、體格像鄧小平」　最後還送這句話

視導女性教召訓練　蔡英文：團結守護國家不分性別

TDR亂象！立委批證交法規範不清致冤案　金管會建議維持現行條文

賴清德新發言人曝光？　競總未證實：還在討論中

郭台銘今晚現身台中！中部郭家軍湧入　80輛遊覽車停滿滿

不只靠肉身擋門！北捷在刷卡處設停車鈕　苗博雅批：看不到月台狀況

LIVE／「為台為民」第三場來了！　郭台銘造勢晚會台中登場

北捷沿線工地有121處　許淑華批市府掌握度不佳

「6飲食習慣」很傷皮膚！營養師：愛吃白飯白麵臉垮又黃

彭政閔接掌兄弟兵符　黃泰龍誇善於溝通：親民路線

新聞有價！4綠委提立法一次看　范雲、林宜瑾版明拚付委

陳家欽組「台灣警政發展協會」今上線！　助侯友宜號召警界支持意味濃

女兒睡前看手機　何妤玟氣炸飆罵！回家自責深夜吐心聲：放過自己

台南3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了

快訊／誰是「戰神接班人」？　艾佛森：沒有任何人能取代我

綠助攻？大誇侯友宜「性格像李登輝、體格像鄧小平」　最後還送這句話

助總季中被拔！　台南Josh唸兄弟聲明「這句笑出來」：太屁了啦

快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

政治熱門新聞

多益老師翻譯BNT電郵：建議王必勝上英文閱讀課

三寶陳情被打臉！議員稱「被騙開記者會」超難過

中捷13秒來不及反應　北捷曝應變新招

快訊／確定了！　朱立倫鬆口國民黨17日徵召總統候選人

民調：賴清德逾3成獨強　侯友宜24%小輸郭台銘26.2%

陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見

五股命案傳是新北副發言人親弟　侯友宜：盼外界給家屬更多空間

郭台銘今晚台中造勢　郭家軍湧入

若吊臂落軌道「文湖線煞不住」　北捷：「實體接觸」到異物才會停

綠穿防彈衣問「可否跟黑道喬一下」　侯友宜大怒：議員不能污辱我

吊臂掉落「乘客還在上下車」！議員轟：中捷卸責

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

內湖某托嬰中心虐童案　北市重罰102萬＋勒令停業1年

LIVE／郭台銘造勢晚會台中登場

更多熱門

相關新聞

立院三讀試院組改案　2部2會→2部1會

立院三讀試院組改案　2部2會→2部1會

立法院11日三讀修正《考試院組織法》、《銓敘部組織法》等法，整併考試院、銓敘部具監理功能的相關的單位，由現行「2部2會」瘦身為「2部1會」，公務人員退休撫卹基金監理委員會業務整併至銓敘部，另成立監理司，以統整公務人員個人專戶退撫新制相關事權，以提升監理效能。

快訊／今年起高普考增設「宜蘭考區」　考試院估1600人受惠

快訊／今年起高普考增設「宜蘭考區」　考試院估1600人受惠

快訊／考試院長捐1個月薪水　助土耳其重建家園　

快訊／考試院長捐1個月薪水　助土耳其重建家園　

考試院更改營養師國考規則　明年元旦施行

考試院更改營養師國考規則　明年元旦施行

今年警察、鐵路等五特考6/10登場　暫定需用名額共3699人

今年警察、鐵路等五特考6/10登場　暫定需用名額共3699人

關鍵字：

考試院地特五等考試高普考

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

國道自動駕駛還講電話　撞緩撞車變廢鐵

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面