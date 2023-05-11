最美里長陳紫渝自爆要抓老鼠　網紅小吳不敵「永和IU」慘遭輾壓

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今年24歲新北市永和區永福里里長陳紫渝，因為外型清秀被網友封為「最美里長」、「永和IU」，每每一出場就是全網暴動大喊老婆，此次見習網美小吳力抗眾多老公的意見，挑戰永福里一日里長，也直接臣服於陳紫渝的工作實力。

見習網美小吳與yoyo率先請益超人氣的陳紫渝，沒想到里長的工作內容包羅萬象，包含巡里路、綠化牆佈置、節慶假日的祝賀、里民投訴糾紛排解等等，不過，陳紫渝也自曝，她覺得比較特別的竟然需要抓老鼠！見習網美小吳與yoyo聽聞後瞪大眼睛不敢相信。

陳紫渝表示，里長工作多而繁瑣，每日行程安排與路線，她會利用Samsung Galaxy Tab S8+ 的高效多重視窗來確認當日行程，行程、地圖並列一目瞭然下，再利用ＳPen手寫筆來記錄各式重點，工作效率大大提升了好幾個檔次。

陳紫渝常常會騎腳踏車進行巡里工作，深入每個大街小巷，看看里上各種大小事是否有順利運作，包含紅綠燈功能，也需要常常去確認正確性，有異常的狀況需要及時反映給區公所處理。

除此之外，這次一日里長還有一個很重要的挑戰任務，是要讓小吳和yoyo一起競賽製作長輩圖，其實長輩圖除了可以祝賀節日，還可以達到報平安或者政令宣導等功能，是一個很好與里民交流的工具。所以陳紫渝也不忘在母親節時刻，利用永福里的綠化牆，拍攝祝福賀卡做成時下流行的長輩圖。而這個任務，對於見習網美小吳與yoyo來說是最得心應手的一項，只見雙方比拼戰力十足，利用Galaxy Tab S8+ 花式拍照，各樣姿勢盡出，笑翻用路人。

而進入投票階段，見習網美小吳與yoyo更展現Galaxy Tab S8+ 的內建照片編輯工具，搭配ＳPen手繪動態攝影、快速去背功能，咻咻三兩下就搞定要比拼的長輩圖素材；我們最美里長陳紫渝也拿出自家秘密武器，就是她的2隻愛犬當作主角。

想知道在3位里民公正的投票下，小吳與紫渝到底誰勝出嗎？或者想進一步擁有「永和IU」陳紫渝的相關長輩圖，那就千萬不要錯過精彩影片，還不趕快來看完整版！

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