監院糾正「北景雲」　議員楊朝偉關切張善政為何未處分失職人員？

▲監院糾正「北景雲」，市議員楊朝偉(左)關切張善政為何未處分失職人員？（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員楊朝偉10日於市議會市政總質詢指出，監察院糾正桃園市政府八德北景雲計畫案的缺失，並函請市府議處相關失職人員，但張市長考量公務人員的辛苦，不願意處分公務人員，要求張市長說明。張市長表示，市府在瞭解工程背景過程中，發現公務員在龐大業務壓力下雖有疏忽，但絕無弊案。

而目前監察院要求市府議處失職人員，市府會從工務局端啟動調查報告，並由政風單位進行平行調查，雙管齊下依法進行。楊朝偉也詢問張市長，前市長鄭文燦是否需為北景雲案負責任；此外，若張市長任內發生類似事情如何處理，要求市府應引以為鑑。

張市長表示，對於鄭前市長任內的市府管理作風不便評論。目前市府將依流程調查，釐清當時在行政管理方面，有無應注意而未注意之事項。而針對市府內部業務及工程，他會全力盯進展，希望任內不會發生類似情事。

桃園市議會民進黨黨團回應監察院北景雲八德運動中心天花板崩落，監察院提案糾正桃園市政府表示尊重監察院調查結果，並提出三點聲明。

一、2022年9月18日地震後，鄭文燦前市長市府立即於當天委託委託桃園市建築師公會進行鑑定、同時進行羽球場天花障板拆除及地板修復。羽球場於10月27日完成羽球場修繕；其他缺失亦列管追縱，要求統包商改善，絕大部分缺失已改善完成。另，桃園市政府委託建築師公會之責任鑑定報告於2023年1月18日完成、建築師公會於2023年5月2日提送整體建物結構安全初評報告，結構安全無虞。在鄭文燦市府階段，已經把工程的主要缺失調查完畢。

二、北景雲計畫是前市府於2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行評選，招決標過程均依照採購法及相關規定，合法透明。監察院的調查報告，也顯示招標採購並無違失。

三、監察院調查報告主要認為，工程缺失在於新工處督導不夠細緻及統包商施工管理問題，並無部分國民黨議員所指控評選不公、有人收受紅包、包庇圖利導致驗收不實等情形，請有心人士勿再抹黑造謠，應回歸工程管理面理性討論，建立更好的制度。