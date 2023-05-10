獨／網紅7寶媽「揹嬰滑雪、深蹲跳」惹爭議！　高市府開罰了

▲林叨媽媽Sydney挺孕肚登山。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

記者許宥孺／高雄報導

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，網友狂挖她黑料，指去年11月懷第7胎時，揹著小孩到滑雪、深蹲跳等行為。高雄市社會局接獲民眾陳情，日前約談夫妻倆，並認為他們已違反兒少法，命他們接受4-50小時的親職教育輔導課程。

Sydney日前挺八月大孕肚，和老公登上志佳陽大山，路程單程約8.3公里、海拔落差1760公尺，事後也感動於山頂打卡：「孕婦真的完成了！等於爬了三座101大樓。」貼文一出掀起討論，有山友就翻出1年前的意外，稱她過去懷第六胎時，就曾因爬山骨折。

▲林叨媽媽Sydney懷六寶時，就曾因爬山骨折。（圖／翻攝自acebook／林叨囝仔The Lins` Kids）

高雄市議員黃捷表示，近日她接獲許多民眾反映，高雄七寶媽網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」揹著嬰兒，在孩子毫無防護的情況下進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面觸目驚心。

黃捷也在臉書上貼出7寶媽揹嬰兒滑雪的照片寫道，「劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。」

對此，社會局表示，8日已對網紅夫妻進行訪談，過程中當事人都很配合，對於揹著小孩滑雪、深蹲跳等行為，劇烈晃蕩過程中，足以讓孩童受到影響，社會局認為已經違反兒少法第49條：「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境」。

社會局指出，後續將依兒少法第102條，請網紅夫妻接受親職教育課程，最少是4小時，最多50小時，將依情節嚴重程度開立處分書。