調查局銷燬毒品「借防彈運鈔車運送」　279kg進焚化爐...大麻最多

▲法務部調查局舉辦2023年上半年第一次公開銷燬獲案毒品證物儀式，武裝調查官持長槍戒護裝卸毒品過程。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今舉辦2023年上半年全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共逾279公斤各式毒品裝箱送進北市木柵垃圾焚化爐，由法務部部長蔡清祥、調查局局長王俊力等人共同啟動點火程序，本批銷燬毒品仍以大麻數量居冠，為確保運送安全，調查局除派武裝調查官持槍戒護，也請警方支援大型警用重機車和警車全程前導護送。

調查局從1993年起設置「獲案毒品證物保管專庫」，集中保管、檢驗各執法機關查獲的17種第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼，每年5月銷燬判決確定案件所查扣的毒品，2021年《毒品危害防制條例》修法通過後，未判決確定案件的毒品證物經法院核發處分命令，也可提前銷燬。因每年入庫毒品數量激增，2021年起増為每年上下半年各銷燬1次，減少保管風險。

▲法務部調查局舉辦2023年上半年第一次公開銷燬獲案毒品證物儀式，借用台銀防彈運鈔車運送裝箱毒品維安。（圖／記者黃哲民攝）

受新冠肺炎疫情影響，調查局去年銷燬毒品作業沒對外公開，今年恢復舉辦，本次共銷燬毒品279公斤182.15公克，打包成89箱，事先均經高檢署指派檢察官會同相關單位代表監督清點、封緘與逐箱簽證，確認沒被調包以防弊端，統一存放調查局位於新北市新店區的局本部。

往年調查局單次銷燬毒品數量最高紀錄為1415公斤，最低為89公斤，大麻毒品銷燬數量從2021年起超越海洛因排行第一，本次單一毒品銷燬數量仍由大麻在17種毒品中居冠。

▲法務部調查局舉辦2023年上半年第一次公開銷燬獲案毒品證物儀式，轄區警方全程護送。（圖／記者黃哲民攝）

今上午11點30分起，等候銷燬的裝箱毒品搬運到台銀支援的大型防彈運鈔車上，多位武裝調查官持長槍在旁戒護，中午12點10分由警車前導、一路護送前往木柵垃圾焚化爐，下午2點半由蔡清祥、王俊力及高檢署檢察官曾鳳鈴、台北市府環境保護局局長吳盛忠、木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍、消費者文教基金會秘書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳等人共同啟動點火程序，順利完成銷燬作業。