吊臂30樓高墜落！砸中捷列車1死8傷　盧秀燕：重罰還要重重賠償

▲盧秀燕說明中捷遭吊臂砸中事故。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中捷運列車今（10日）中午12點24分行經豐樂站時，遭路邊施工高樓倒塌吊臂，從30樓高吊下插入車廂，造成1人當場喪命、8人受傷送醫，列車立即停駛，台中市長盧秀燕指出，若是工安沒做好，要重罰，而且要重重賠償。

▲中捷遭吊臂貫穿，車廂內部畫面。（圖／民眾提供）

盧秀燕指出，這起事件是捷運路線上，剛好有一個非常高的工地，這個工地上面有吊臂不明原因掉出來，砸中行進中的捷運車廂，事發後所有的旅客已經疏散，車廂裡面有8個人輕傷，目前已經送醫治療，另外吊臂砸中車廂的時候車門打開，初步判斷有一名女性因此掉出車廂。

盧秀燕表示，目前救人為先，搭乘列車的乘客已經疏散，另外這起事件可能會讓營運受到影響，之後也會通報運安會，查驗以後才能復駛，已經請交通局啟動代營運計畫，會由大客車、客運、公車的接駁解決相關的問題，讓通勤、通學的人可以提早因應。

盧秀燕說，若是工安沒做好，要重罰，而且要重重賠償，因為不只打壞捷運，也造成營運影響，最重要是造成生命財產損失。

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

台中市都發局表示，經過調查，這是一處34樓住商大樓工地，疑似拆除高空吊塔過程中吊桿墜落，插入行駛的捷運車廂。市府已經依照違反工安，勒令業者停工，現場也拉起警戒線，維護用路人安全；而中區職安署則開罰30萬元。



據了解，消防特搜人員於13時15分，發現捷運車軌旁有一名52歲女乘客無生命跡象，明顯死亡沒有送醫。消防人員指出，吊臂掉落砸破列車，直接砸死女乘客血肉模糊，明顯死亡在掉落車外。