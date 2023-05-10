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鹿野龍田自來水設施　7月動工年底前完工

▲劉櫂豪(站立者)爭取鹿野鄉龍田村自來水改善，7月動工年底前完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪(站立者)爭取鹿野鄉龍田村自來水改善，7月動工年底前完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

立委劉櫂豪爭取鹿野鄉龍田村自來水改善，總經費1352萬元，接管戶數23戶，預計6月底前完成設計後，7月中下旬動工，預計年底前完工，期能改善當地飲用水品質，提升生活環境。

劉櫂豪說明，去（2022）年917、918地震，造成台東部分地區自來水供水系統損壞或供水品質不佳，經濟部因無自來水改善專案經費不足，特經國發會協助，部分經費改由花東基金支應，因此特別增加核定鹿野鄉龍田村延管工程，經費1352萬元，鹿野鄉瑞豐村景新路延管工程，經費157萬元，關山鎮新福里13鄰延管工程，經費210萬元，台東市志航路一段919巷延管工程，經費606萬元。

其中龍田村延管工程，龍田村北一至北三路、南一至南四路、龍三及龍六路、龍馬路延管工程，接管戶數23戶，目前已派員設計中，預計6月底前完成設計，後續將由緊急開口合約廠商進場施工，預計年底前完工，改善當地飲用水品質。

劉櫂豪說明，另外其餘3案分別為鹿野鄉瑞豐村，接管戶數3戶，關山鎮新福里，接管戶數4戶，台東市志航路一段，接管戶數6戶，自來水公司將於年中汛期結束後檢討辦理。

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