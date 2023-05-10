im.B涉詐逾25億「超過5千人受害」　監委申請自動調查

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」，日前傳出負責人捲款潛逃，涉詐金額超過25億元，逾5千位受害人，引發關注。對此，監察院今（10日）表示，監察委員蔡崇義、賴鼎銘深表關切，申請自動調查。

蔡崇義、賴鼎銘指出，im.B為國內首宗大型P2P公司爆發捲款潛逃事件，而長期以來，台灣P2P借貸平台的主管機關定位不明，淪為三不管地帶，因此在沒有明確的法律規範、適度的監管制度下，導致目前違反《銀行法》的吸金網站及事件仍然充斥，一旦發生平台倒閉、非法集資或詐欺等糾紛，投資人將面臨求助無門問題。

蔡崇義、賴鼎銘說，回顧1982年，鴻源機構以誘人的高利率，非法吸集民間游資近新台幣1000億元，雖已事隔40年，然對於社會的傷害仍未弭平。如今網路發達，新態樣的吸金案仍不脫「鴻源」案模式，政府未汲取教訓，時至今日，未能釐清主管機關權責歸屬，以致未能早期預警及積極作為。

監察院則說，與im.B平台往來的銀行對於金錢進出頻繁為何未能及早發覺？有無善盡確認客戶身份程序，並落實防範洗錢機制？如何確保平台安全穩定及投資人權益，避免類此吸金案再度發生？相關部門之因應及策進作為為何？監委將深入調查釐清。