「不要再講台獨」　卓榮泰談賴清德兩岸論述：重點在「務實」

▲卓榮泰今天接受網路節目「齊有此理」專訪。（圖／YahooTV提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述備受關注，對此，固定與「信賴台灣」成員開會的民進黨前主席卓榮泰10日表示，「務實的台獨」就是中華民國台灣主權，如何保護主權獨立的國家，「務實」兩字不應被省略，不要再講到「台獨」兩字，重點在「務實」。

卓榮泰今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，賴清德早在台南市長任內，就開始在講「和平」理念，2015年7月1日，賴清德當時還是台南市長任內，他就曾在美國國慶酒會上，說民進黨是「民主、和平、繁榮」，當時鴻海集團創辦人郭台銘還在說「民主不能當飯吃」、民眾黨主席柯文哲還在解釋進出中國多少次、新北市長侯友宜還沒發明「侯侯做代誌」。

卓榮泰說，當時賴清德就已經在進行未來的想法，從「民主、和平、繁榮」，衍生出「拼經濟、護民主、強國防、保和平」，未來願景要透過什麼程序，就是透過民主治理、民主團結、民主和平」，3個民主程序，達成國人健康、國家更強、世界擁抱台灣，不過，裝睡的人叫不醒，許多人從過去說法來批判，但現在開始248天還有足夠時間，把整套論述更清楚闡述出來。

對於賴清德過去曾自稱「務實的台獨工作者」，卓榮泰說，「務實的台獨」就是中華民國台灣主權，是一個主權獨立的國家。他強調，「務實」兩字不應被省略，真正的「務實」就是要維護生活方式、社會制度、選舉機會，為此必須強化主權保衛，若沒有主權，這些都沒有，「務實的台獨」是如何保護主權獨立的國家，不要再講到「台獨」兩字，重點在「務實」。

至於賴清德稱「強化主權保衛」被對手陣營解讀為「要戰爭」的論述，卓榮泰比喻，有個廣告是網球名將戴資穎說「意志力在心裡、免疫力在這裡」，其意志力就是台灣，免疫力就是國防，若連免疫力都沒有，如何防衛自己，可把愛土地的意志放在心裡，但手上要有免疫力，國防不是去攻擊別人，但要反侵略、反併吞，保護這個地方，若被說是「戰爭」，「戰鬥藍」難道不是戰鬥嗎？用這樣來攻擊別人，只是撕破自己的假面具；若靠向中國都很輕鬆，但這是不能做的事情，必須辛苦去抵抗。