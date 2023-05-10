「AI孫燕姿」翻唱56首經典合唱周杰倫　網友驚豔

圖、文／鏡週刊

AI人工智慧技術越來越進步，自先前出現「AI小模」後，近日又出現了「AI歌手」，以AI製出知名歌手的聲音演唱不同歌曲，其中「AI孫燕姿」翻唱了至少56首經典華語歌曲，還與周杰倫、林俊傑「合唱」，人氣相當旺。

▲有網友用AI做出孫燕姿的聲音，讓「AI孫燕姿」翻唱不同歌手的歌曲，還讓她跟周杰倫合唱。（圖／翻攝自周杰倫、孫燕姿臉書）

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近來「AI孫燕姿」在影音平台bilibili、YouTube相當活躍，網友利用AI音色替換技術（Sovits4.0）做出歌手孫燕姿的聲音，讓她演唱多首經典華語歌曲，包含周杰倫〈愛在西元前〉、光良〈童話〉、南拳媽媽〈下雨天〉、黃義達〈那女孩對我說〉、五月天〈擁抱〉、蘇打綠〈小情歌〉、陳奕迅〈你的背包〉等，還跟周杰倫、林俊傑、周傳雄等人「合唱」，光YouTube播放清單就有56首「AI孫燕姿」的翻唱作品。

有網友將「AI孫燕姿」的作品分享到PTT，直呼「AI孫燕姿也太好聽了！」引發鄉民熱議，「超好聽，連歌手都要失業了==」「我剛放開頭我老婆就說孫燕姿何時唱這首了」「可以復活張雨生、鄧麗君了吧」「歌手末日」「這個真的很厲害，有些歌曲可以配得沒有」，不過也有網友認為像的程度大概就6成，「孫燕姿唱歌沒有這麼無聊」「其實聽到後面就越來越不像孫了」「跟原唱還是差蠻多的吧，聲音像而已」。

不只「AI孫燕姿」，還有AI版的張國榮、鄧麗君、鄧紫棋、王心凌、梁靜茹、張震嶽、周杰倫等歌手，但目前還是孫燕姿最為活躍。

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