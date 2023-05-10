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務實的男人？　直男求婚遞一張紙讓她超傻眼

在走入婚姻前，有不少人都會希望能有溫馨、感人的求婚過程。（示意圖，取自pexels）

▲在走入婚姻前，有不少人都會希望能有溫馨、感人的求婚過程。（示意圖／取自pexels）

圖、文／鏡週刊

情侶從交往到走進婚姻階段前，不少人都會希望能有溫馨、感人的求婚過程，今（9）日有網友在臉書社團po文，提到自己跟男友明示、暗示需要求婚後，對方竟給了一張「基因檢測預約單」，並自豪說是很驚喜的求婚吧！原po事後有些傻眼，並無奈向網友抱怨直呼「我的鑽戒呢？單膝下跪呢？」

有位網友今於臉書社團「爆怨公社」po文，指自己跟另一伴最近討論到蠻多未來的規劃，原po還一度明示、暗示需要有求婚的過程。沒想到男友今天卻突然傳來一張信封袋的照片，「我還想說唉唷！！該不會是什麼買房的合約？還是是想玩我心態其實裡面是婚戒？還是他真的去請人設計結婚證書？」

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原po後來回家打開信封袋一看，結果裡面居然是一張基因遺傳病的基因檢測預約單，她頓時滿頭問號，沒想到男友還深情的看著原po「想跟我一起生一個健康的寶寶」，並自豪說是很驚喜的求婚吧！

對於男友的「求婚」戲碼，原po無奈向網友抱怨，自己當下真的是驚嚇大於驚喜，「這跟我想的完全不一樣啊啊啊 我的鑽戒呢？單膝下跪呢？玫瑰花束呢？感人的影片呢？」原po坦言，如果男友之後沒有其他動作，有考慮直白跟對方說要怎麼樣的求婚，「這種求婚我真的一點都開心不起來……」。

該篇po文曝光引發熱議，許多網友湧入留言，「務實的男人」「直男的告白」「說認真啦，健檢真的很重要。能想到這個不錯啊」「這樣的男人需要引導一下，他應該懂妳的意思，只是比較鋼鐵」「浪漫只是一時，若寶寶有問題可就是長期抗戰了。」

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