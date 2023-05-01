母分居鬧離婚！資優少女淪獸父洩慾工具　求救：可以看心理醫生嗎

▲彰化資優少女被父親性侵2年多，向母親求看心理醫生，父親獸行才曝光。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名少女從國二起被父親猥褻、性侵2年多，只好藉著專心念書，排解長期被性侵的心理壓力，直到升上高二時又被父親侵犯，她再也無法承受，對分居的母親提出想看心理醫生，全案才曝光。案經上訴到二審，法官認為父親犯行屬實，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處9年徒刑，全案可上訴。

判決指出，國二少女小蘋(化名)平時和哥哥、堂弟同房睡覺，2018年4、5月晚間她正熟睡，突然感覺有人在摸她胸部，睜眼發現竟然是父親，父親見她驚醒才罷手走出房門。之後小蘋和哥哥因作息不合經常吵架，她只好搬到父母房內睡覺，母親平日都在外工作不在家，後來離家分居，父親便趁機伸手猥褻她，最後性侵得逞。

小蘋忍耐父親的獸行2年多，為了轉移注意力，把心思都放到學業上，花了許多時間認真念書，直到升上高二後、2020年9月凌晨又被父親侵犯，讓她情緒瀕臨崩潰，傳臉書訊息向母親求救「我可以去看心理醫生嗎？」經母親追問，她才吐露遭父親性侵一事，但因不想為其他家人帶來麻煩，不斷懇求母親「先不要報警」。

全案審理時，父親否認犯行，辯稱和女兒睡一起是因為空間不夠，還反控小蘋手腳不乾淨，因他與妻子鬧離婚，小蘋被妻子挑撥才誣陷他，或者是因為他不幫小蘋買手機讓她不開心等語。

法官認為，小蘋在校無任何偏差紀錄，輔導紀錄也無任何妄想、思覺失調的跡象，反而國中3年各領域成績平均為優等92分，符合她專注課業，以轉移長期被性侵壓力的證詞，且小蘋並不想提出告訴，甚至表示「希望父親受到懲罰就好，判刑能輕就輕」，並無誣陷父親動機，另驗傷、採檢結果也佐證小蘋的說詞，判定父親犯行屬實，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處9年徒刑。父親不認罪，上訴被駁回，全案還可上訴。