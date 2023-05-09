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大陸 大陸焦點 特派現場

26歲妹子「裸貸」！利息滾到2000萬　不雅照慘遭外流給老公同事

中國一名女子以「裸體借款」借2.2萬元，利息滾到2,438萬，崩潰輕生。（翻攝新聞綜合）

▲女子以「裸體借款」借2.2萬元，沒想到利息滾到2438萬，讓她選擇繼續借錢。（翻攝新聞綜合）

圖文／鏡周刊

大陸一名女子沉迷網路賭博，跑去私人貸款平台借人民幣5千元（約新台幣2.2萬元），卻沒想到高額利息在短短幾個月，滾到550萬元人民幣（約新台幣2,438萬元），最後因還不出錢來，遭債方外流裸體照催款。

根據《新聞晨報》報導，現年26歲的張姓女子當時以裸體手持身分證，將裸照影片傳給私人貸款平台，借了人民幣5千元（約新台幣2.2萬元），但短短幾個月的利息，欠款滾到人民幣550萬元（約新台幣2,438萬元），讓張女還不出錢，事後平台為了催款，把該裸照發給她的父母、老公以及同事。

據當地警方進行調查指出，張女因沉迷網路賭博，無力償還賭債，才會透過借錢還債，但她第1次借5千元人民幣（約新台幣2.2萬元），實際只拿到3,500元人民幣（約新台幣1.5萬元），除了每天要還330元人民幣（約新台幣1,330元）的利息外，5天內還要還錢。

由於還款期限到，張女因沒錢還又繼續借錢，這次則選擇過橋貸款，才會落入犯罪集團的陷阱中，並以「裸貸」方式借到5千元人民幣（約新台幣2.2萬元）還過去的債務，但張女因以債養債，導致越補越大洞，最終還罹患憂鬱症，甚至多次離家出走，萌生輕生的念頭。對此，警方指出4月時，逮捕3名嫌犯，他們放款給50多人，涉案金額達上百萬人民幣。

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