控政府擋疫苗！郭台銘嗆公布採購BNT真相 　陳建仁斥：跟他選舉有關

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，他昨表示，會整理過去採購BNT疫苗的相關資料、還原政府擋疫苗過程，「因為真相只有一個」。對此，行政院長陳建仁說，BNT疫苗採購過程中，實際上都是政府跟民間單位一起合作，並沒有所謂政府擋BNT疫苗這樣的不實說法；另外，陳也說，「郭先生最近不實的說法，實際上也許跟他的選舉是有關係」。

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



針對郭台銘炒作疫苗採購議題，陳建仁說，要再次謝謝三個單位捐贈BNT的疫苗，這對於國內的防疫相當有幫助，「謝謝這三個單位與政府一起合作，採購到BNT的疫苗」。

陳建仁強調，BNT疫苗採購過程中，實際上都是政府跟民間單位一起合作，並沒有所謂政府擋BNT疫苗這樣的不實說法，再一次謝謝政府跟民間的合作，大家才有BNT疫苗施打。

陳建仁說，關於最近郭先生提到的所謂封存30年的說法，行政院也好、總統府或者是指揮中心都再三說明，這跟公文保存的時間還有契約保存的期間是有關係的，不要以訛傳訛，這是不正確的。

「郭先生最近不實的說法，實際上也許跟他的選舉是有關係。」陳建仁說，希望這樣的不實說法不要影響到民眾對於防疫期間，指揮中心跟民間機構共同努力、夜以繼日取得BNT疫苗工作的努力，以免打擊第一線工作人員的士氣。