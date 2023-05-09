路邊突然被狂踢下體！他遭「連踹7下」連尿尿都痛　施暴男下場曝

▲台中馬姓男子遭猛踹下體，憤而對施暴男提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中馬姓男子莫名遭到袁姓男子猛踢下體6、7下，造成他外生殖器挫傷，連小便都會痛。馬男事後憤而對袁男提告，刑事部分，袁男被判拘役20日，馬男再提民事求償，法官審理後，則判袁男須賠償3萬元。全案確定。

這起案件發生在2021年8月30日上午，馬男在路上遇到袁男，但袁男卻沒來由的就用腳踢及手打馬男下體大約6、7下，他因此受傷倒地，而袁男行兇後便立即離開現場。

後來有熱心民眾協助撥打119，馬男才搭乘救護車前往醫院就醫，事後經診斷為外生殖器挫傷。

馬男事後憤而提告，但袁男到案後卻否認犯行，辯稱是馬男要他弄一把手將給他，他才用手指著馬男褲檔，開玩笑的說，「你自己身上有1支」，過程中可能不小心碰到馬男生殖器。

不過，有現場目擊民眾出面證稱，袁男不知道什麼緣故突然攻擊馬男下體，他後來還陪著馬男到醫院就醫，且他並沒有聽到雙方談及「槍」的事情等等。

法官事後根據診斷證明、消防局的救護記錄，再參照馬男及證人所述，認定馬男傷勢均與腳踢、毆打所造成的傷勢相合，因此不採信袁男說詞，將他依法判處拘役20天，袁男不服提出上訴，但仍遭二審法官駁回。

馬男另外再提民事求償，並主張他生殖器受損及嚴重挫傷，就連小便也會疼痛、導致他無法工作，也造成他內心痛苦，因此求償精神撫慰金20萬元。但袁男依舊堅稱沒有犯案，只是用指尖稍微碰一下，若造成對方不舒服他願意道歉。

對此，法官認為，馬男傷勢被非僅由指尖為碰所致，因此不願採信袁男說詞，判他須賠償3萬元。袁男不服再次提出上訴，但法官認為，他的行為導致馬男身心受到痛苦，原判決沒有違誤，因此駁回上訴，全案確定。