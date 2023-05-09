詐騙案層出不窮！立委憂檢察官難負荷　呼籲高檢署協助分案指派

▲「打詐小組加速懲詐流程 強化高檢署打詐中心功能」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

詐騙案件層出不窮，但相關管轄權卻模糊不清，民進黨立委郭國文、鍾佳濱9日召開記者會指出，2021年至2022年間，詐騙案件新增4.7萬件，但檢察官員額才增加18人，顯然不成比例，呼籲法務部爭取編制外人力，高檢署也應該透過新成立的督導中心，積極協助分案指派、統整專案，以集中偵辦、有效起訴詐騙集團。

郭國文、鍾佳濱指出，打擊詐騙已經成為政府優先政策，4日行政院更是通過「新世代打欺戰略行動領1.5版」，其中包含高檢署成立「查欺與資通犯罪督導中心」。符合「打詐小組」之訴求。然而，督導中心卻遺漏協調地檢署管轄權模糊之功能，未將司法資源發揮最大效益。

而刑案的管轄分類有很多，包犯罪發生地、犯罪結果地、被害人居所地等。此外，詐欺案件又有網路、匯款、面交等型態，導致一個案件到底要由哪一個地檢署受理，管轄權模糊不清。

根據郭國文辦公室接獲的個案，先以犯罪地點移交給新竹地檢署，而新竹地檢署以犯嫌住所位置推給台北地檢署。台北地檢署卻又以犯嫌目前居所不在管轄範圍內，將案件重新送回新竹地檢署，一來一往耽誤許多時間。

郭國文指出，從個案可以看到，警調要不斷移送，直到地檢署願意受理，才能成功讓詐騙案起訴，查緝詐欺與資通犯罪督導中心就是要加速詐騙案件司法效率，且有建立跟警調溝通平台，應在管轄權不清時提供協助，避免司法程序遭拖延。同時進行資源分配，高檢署可協調由人力較充足的地檢署來受理。

鍾佳濱指出，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件給淹沒，四月時甚至有地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。他以新北地檢署為例，2021年新增案件數為26.8萬件，到了2022年暴增為31.5萬件，但法定員額才從472人增加為490人，顯然不成比例。

鍾佳濱主張，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的詐欺案；另一方面，他贊同高檢署透過新成立的督導中心，當地方檢察署難劃分權責範圍時，應積極協助分案指派、統整專案，以集中偵辦、有效起訴詐騙集團。

這次高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」，是提高懲詐效率的專責單位，且主要業務包含建立跟警調溝通平台，針對警調管轄權模糊之案件，打詐小組認為，應協助盡快移送，並指派人力相對充足的地檢署，針對司法資源進行整合與合理分配，作為加速懲詐的重要一環。

檢察官吳慧蘭表示，不排除案件起訴時，會發生管轄權矛盾；目前督導中心跟調查局和刑事警察局有順暢的溝通管道，若在移送案件時，遇到管轄權不清的狀況，吳慧蘭表示高檢署會提供協助，並強化跨單位溝通。