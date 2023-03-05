打60分太低「影響求職」！女碩士怒告文化大學　最終結果曝

▲文化大學一名女碩士生不滿分數打太低，將學校告上法院。（圖／文大提供）



記者黃資真／台北報導

1名林姓女子就讀文化大學生活應用科學系碩士在職專班，但她不滿「閱讀教育與實踐」課程遭教授打60分，告上法院，主張評分不當恐影響工作、受教權。最高行政法院認為，60分既屬及格，等於無須補考、重修，遑論影響其面試代課教師之工作機會，駁回林女之訴。

林女於108學年度第2學期修教育系「閱讀教育與實踐」課程時，遭教授評為60分，她不滿成績過低，向學生申訴評議委員會申訴經駁回，提起訴願仍不受理，最終一狀告上法院捍衛公道。

林女主張，她在小組作業時與同學理念不合，教授以她曾與學生或其他授課教師發生衝突為由，要求其獨自1人1組，遭受不公平對待；教授甚至允許其他組員們將她的報告書改成簡報，進行口頭報告，並予以評分，侵害她的智慧財產權。

林女指訴，未來參加教師資格面試時，學校成績將成為是否被錄用之重要根據，目前她身為代課教師，須將成績提供給任職單位，對每年面試之結果影響深遠，請求撤銷、修改分數。

文化大學表示，60分不影響取得課程學分，對受教權之影響輕微，且林女任職單位未要求提出成績，是她本身自願提出，對其生存權及工作權受影響屬臆測；另林女與組員的合作問題，教授已居中協調數次，而期中、期末成績林女均未明顯參與，無法呈現團隊合作之情形，聲明駁回其訴。

高等行政法院認為，60分仍屬及格，未導致原告須重修、被退學、無法畢業或無法取得學位之結果，主張該成績評定會增加找代課工作困難度，屬於對未來事項之臆測，判決駁回；案經上訴最高行政法院，法官認為無理由，再度駁回，全案確定。