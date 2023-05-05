小二數學「問瓶子重量」爸卡關了！正解讓一票人大歪樓：這要多貴

▲男網友一時想不出這題的解法。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

明明是小學數學，但有些題目還是會讓爸媽卡關！近日就有一名男網友看了孩子的數學題目後，直呼想不出答案！貼文曝光後，不少網友都熱心列出算式；但也有人算出答案後，不禁大歪樓。

男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「小二數學，雄雄（突然）會想不出來！」從照片可見，這道數學題為「1瓶果汁連瓶子共重1640公克，喝掉一半後，還剩下990公克，這個瓶子重幾公克？」

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貼文一出，底下隨即有網友回應，「X+Y=1640，X+1/2Y=990，解聯立」、「現在的小二已經學到代數了嗎」、「我第一個想到的解法居然是二元一次方程式」。不過，這道題目是給小二的學生寫的，所以不太可能使用聯立方程式。

也有網友列出較有可能的算法：

算法一｜

1640-990=650

（喝掉的果汁重量，即一半的果汁重量）

650×2=1300

（一半的果汁重量乘以2後，即原本的果汁重量）

1640-1300=340

（將總重量扣除果汁重量，即瓶子重量）

算法二｜

1640-990=650

（喝掉的果汁重量，即一半的果汁重量）

990-650=340

（990為一半的果汁加上瓶子的重量，直接扣除一半的果汁重量即可得瓶子重量）

此外，也有網友則大歪樓，「瓶子就要340克，這款要多貴」、「什麼樣的果汁需要用的那麼重的瓶子裝啊？340公克的玻璃瓶嗎」、「飲料比較好算，不像餅乾偷工減料，還要扣除裡面的空氣和過度包裝」、「重點是果汁好不好喝」、「為什麼不直接全部喝完呢？不能浪費啊」、「喝不完就不要買這麼大罐的」、「容量標示不明，應依法開罰」。