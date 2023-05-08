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大陸 大陸焦點 特派現場

60年一遇龍岩暴雨淹水水深及腰　男子開車半路被困急踹門逃生

記者魏有德／綜合報導

大陸華南及東南地區近日下起暴雨，包括江西及福建陸續傳出災情。一名男子在暴雨期間試圖開車前行，不料周邊道路積水越來越高，甚至有部分路段被淹沒，當水深已經高過車輛輪胎時，男子駕駛的車輛瞬間熄火，再也無法前進，車門也被水流壓力封住，周圍更是杳無人煙、求助無門，只好強行踹開車門逃生，從鬼門關撿回一條性命。

▲福建龍岩福建龍岩新羅區遭逢60年一遇暴雨，男子困車內踹門逃生。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲福建龍岩新羅區遭逢60年一遇暴雨，男子困車內踹門逃生。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

《瀟湘晨報》影片顯示，男子成功逃生後，看著心愛的車子已經被水淹到車頂，心有餘悸的表示，這水已經到我腰上了，「唉！好煩！真的好煩。」在一旁的妻子則補充說道，「那時車門已經打不開了，是用腳硬踹出來的。」

▲福建龍岩福建龍岩新羅區遭逢60年一遇暴雨，男子困車內踹門逃生。（圖／翻攝瀟湘晨報）

據了解，福建龍岩新羅區6日晚間遭遇60年來的最大降水，導致多處積水嚴重，甚至出現洪流滾滾，這名男子也遭遇了一場攸關生死的驚險經歷。在數小時的暴雨下，新羅區多處道路積水嚴重，車輛難以通行，男子駕車行駛在道路上，一個沒注意就被瞬間湧至的水流強襲，車輛陷入水中不得動彈。

由於男子當時受困車內，四周又無人煙，情急之下才用腳奮力踹開車門，水流也瞬間湧入車內，他迅速逃離至車外，這才倖免於難。男子事後表示，車輛發動不了、車門又打不開，當時內心十分害怕，幸好有冷靜下來，克服恐懼才逃離險境。

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