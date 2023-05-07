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星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光

記者王佩翊／綜合報導

星宇航空6日發生航班延誤事件，原定當天下午4時10分從東京成田機場起飛的JX803航班持續誤點，最終錯過成田機場宵禁前的最後起飛機會，導致乘客被迫睡在機場。然而成田機場作為日本客流量第二大的機場，且坐落於千葉縣郊區而非市區，但卻仍然實施宵禁，一切的原因全都出在機場內的8戶釘子戶身上。

▲星宇航空台北-新加坡航線6月1日起將全面由A350執飛，即日正式開放訂位。（圖／星宇航空）

▲星宇航空延誤又遇成田機場宵禁，導致旅客必須在機場過夜。（圖／星宇航空）

全球許多機場都有「夜間宵禁時間 (Nighttime Curfew)」，這是基於部分機場的位置或是進場航道太靠近市區或住宅區，由於噪音擾民，因此設立宵禁時間，另外則有部分機場是因為設備不足，無法應付半夜起降班機的安全。以台灣機場為例，目前除了桃園機場外，其他機場也都有宵禁規定。也就是說，除非航空公司因緊急情況向機場提出申請，否則宵禁時間內飛機不被允許起降。

占地1111公頃的成田機場雖然客流量高居全日本第二，每年旅運量達4000萬人次，且位於郊區，但是仍必須在每晚12時前關門，直到隔日清晨6時後才重新開放起降。而一切的原因則是由於機場內還住了8戶釘子戶，受此影響，成田機場為避免起降噪音影響住戶，必須實施宵禁。

成田機場修建當時規劃三條跑道，但機場用地內有部分住戶拒絕搬遷。他們組成行動隊抗議，想阻止機場建設，卻不斷遭到鎮壓。政府第二次強制執行拆遷時，抗議團體集結超過5000人，雙方發生激烈衝突，造成3名警察死亡及多人受傷，還有民眾輕生抗議，被稱為「東峰十字路事件」。

由於當地農民抗議不休，成田機場1978年正式啟用時，僅開放一條跑道，另兩條則因25戶農家而停工。時至今日，機場內還有8家釘子戶，儘管補償金從1億日幣（約新台幣2268萬元）狂漲10倍至10億日幣（約新台幣2.2億元），還是不願搬遷。

事實上，日本航空2月才曾經發生因錯過宵禁時間，導致乘客在天上耗費7小時，最終又飛回原機場的事件。當時日航331航班原定2月19日晚間6時30分從羽田機場出發，但受到強風影響，導致該航班延誤了近2個小時，才在晚間8時多起飛。然而福岡機場設有宵禁時間，基本上航班超過晚間10時就不被允許降落。

日航311的機長判斷，應該能夠在2個小時內抵達目的地，因此未提前申請，便從羽田機場出發。然而當晚10時，他們卻仍在福岡機場附近的海上盤旋，因為當時至少還有10架班機等待降落。由於超過宵禁時間且未提前申請，該航班最終只能折返，改飛至距離福岡機場約450公里的關西國際機場，並於晚間10時59分降落。然而抵達關西後，機組人員卻又告訴乘客，不得在此下機，必須全機返回羽田，直到隔日凌晨3時，乘客才又重新回到羽田機場。

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