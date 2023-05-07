陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

▲廈門大學台灣研究院教授唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸上月對台灣發起貿易壁壘調查，許多人擔憂ECFA（兩岸經濟合作框架協議）可能成為陸方下一個目標。對此，廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，在目前的兩岸關係狀態下，終止ECFA運行，不僅有正當性與必要性，而且，對大陸而言總體上利大於弊。

唐永紅近日接受大陸官媒《人民政協報》採訪時提到，ECFA不僅是經濟問題，也是政治問題，國際上任何經貿合作協議都是建立在必要的政治共識與雙邊關係的正常發展的基礎之上的，「『九二共識』和兩岸同屬一個國家的核心意涵，一開始就是兩岸公權力協商談判、簽訂23項協議包括ECFA的政治基礎和前提條件。」

唐永紅表示，一旦不承認「九二共識」和兩岸同屬一個國家的核心意涵，所有這些協議包括ECFA在政治與法理意義上當然也就失效了，「是時候叫停ECFA了！」

▼高雄港貨櫃。（圖／記者許宥孺攝）



唐永紅指出，蔡英文2016年上台時，儘管民進黨當局沒有明確接受「九二共識」或其「兩岸同屬一個國家」的核心意涵，但大陸基於善意的良好用心，讓ECFA等協議繼續運行，以聽其言觀其行，希望民進黨當局迷途知返，「但近7年來，民進黨當局不僅頑固堅持『一邊一國』、『一中一台』的兩岸關係性質定位，而且大肆推動所謂國家正常化的台獨分裂活動，還勾結國際勢力呼籲形成聯盟對抗大陸，顯然，當前兩岸已毫無ECFA繼續運作的政治共識基礎與前提條件了。」

唐永紅強調，事實上，在目前的兩岸關係狀態下，終止ECFA運行，不僅有正當性與必要性，而且，對大陸而言總體上利大於弊。

唐永紅認為，雖然ECFA整體上對兩岸經貿合作進而對兩岸民生經濟都有一定的好處，但ECFA早期收穫清單的安排讓台灣方面受益更多，在當前大陸已經成為全球化的一個中心時代，台灣經濟發展更依賴於兩岸經貿交流合作，「在此背景下，ECFA一旦停止運作，對大陸方面的負面影響將相當有限，但對台灣的負面衝擊就會比較明顯。」

唐永紅還說，終止ECFA運作，作為反制民進黨當局台獨主張與分裂活動的一個有力措施，將有助於台灣民眾體認到台獨主張及活動攸關自身福祉的危害性，進而有助於盡快從「經濟覺醒」走向「政治覺醒」，從而有助於島內統一勢力的發展壯大，達成反獨促統目的。