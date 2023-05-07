　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

▲▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門大學台灣研究院教授唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸上月對台灣發起貿易壁壘調查，許多人擔憂ECFA（兩岸經濟合作框架協議）可能成為陸方下一個目標。對此，廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，在目前的兩岸關係狀態下，終止ECFA運行，不僅有正當性與必要性，而且，對大陸而言總體上利大於弊。

唐永紅近日接受大陸官媒《人民政協報》採訪時提到，ECFA不僅是經濟問題，也是政治問題，國際上任何經貿合作協議都是建立在必要的政治共識與雙邊關係的正常發展的基礎之上的，「『九二共識』和兩岸同屬一個國家的核心意涵，一開始就是兩岸公權力協商談判、簽訂23項協議包括ECFA的政治基礎和前提條件。」

唐永紅表示，一旦不承認「九二共識」和兩岸同屬一個國家的核心意涵，所有這些協議包括ECFA在政治與法理意義上當然也就失效了，「是時候叫停ECFA了！」

▼高雄港貨櫃。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄港,高雄港埠旅運中心,高雄港旅運中心,貨櫃,碼頭。（圖／記者許宥孺攝）

唐永紅指出，蔡英文2016年上台時，儘管民進黨當局沒有明確接受「九二共識」或其「兩岸同屬一個國家」的核心意涵，但大陸基於善意的良好用心，讓ECFA等協議繼續運行，以聽其言觀其行，希望民進黨當局迷途知返，「但近7年來，民進黨當局不僅頑固堅持『一邊一國』、『一中一台』的兩岸關係性質定位，而且大肆推動所謂國家正常化的台獨分裂活動，還勾結國際勢力呼籲形成聯盟對抗大陸，顯然，當前兩岸已毫無ECFA繼續運作的政治共識基礎與前提條件了。」

唐永紅強調，事實上，在目前的兩岸關係狀態下，終止ECFA運行，不僅有正當性與必要性，而且，對大陸而言總體上利大於弊。

唐永紅認為，雖然ECFA整體上對兩岸經貿合作進而對兩岸民生經濟都有一定的好處，但ECFA早期收穫清單的安排讓台灣方面受益更多，在當前大陸已經成為全球化的一個中心時代，台灣經濟發展更依賴於兩岸經貿交流合作，「在此背景下，ECFA一旦停止運作，對大陸方面的負面影響將相當有限，但對台灣的負面衝擊就會比較明顯。」

唐永紅還說，終止ECFA運作，作為反制民進黨當局台獨主張與分裂活動的一個有力措施，將有助於台灣民眾體認到台獨主張及活動攸關自身福祉的危害性，進而有助於盡快從「經濟覺醒」走向「政治覺醒」，從而有助於島內統一勢力的發展壯大，達成反獨促統目的。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／高雄變電箱2次爆炸！　停電範圍曝
快訊／高雄騎士「保齡球式撞3車」　重摔落地命危！
星宇遇成田宵禁！　日本第2大機場仍有宵禁「背後原因」曝光
日月潭進帳百萬噸　潭中惡霸蠢動！捕獲12台斤大魚虎
快訊／星宇延誤「民航局要查」　要求立即說明2疑點
南投丹大林道坍方！　10人受阻脫困：後面還有30、40人
星宇7小時降落4次！他曝恐怖經歷「像坐雲霄飛車」　一碰跑道更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

「南京女大生命案」嫌犯執行死刑　家屬痛哭：終於等到這一天

陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

「國殤之柱」被當證物查扣　香港保安局長：不是因為臨近「六四」

考量國家安全！美多州擬禁「中國人置產買地」　佛州出現抗議潮

香港財長：港經濟一季會比一季好　今年又比去年更好

逛魚店驚喜偶遇母鯊產子過程　眾人憂「被吃掉」結局超暖

解放軍山東艦結束遠海戰訓返港　陸專家：具備遠海執行任務能力

「峇里島情侶命案」屍檢新細節曝光！　女死者胃殘留液體流出口鼻

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝光

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

不讓澳生離台下老鼠藥？　女密友稱喪夫在台無紀錄

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

「南京女大生命案」嫌犯執行死刑　家屬痛哭：終於等到這一天

陸學者：是時候叫停ECFA　對大陸而言「利大於弊」

「國殤之柱」被當證物查扣　香港保安局長：不是因為臨近「六四」

考量國家安全！美多州擬禁「中國人置產買地」　佛州出現抗議潮

香港財長：港經濟一季會比一季好　今年又比去年更好

逛魚店驚喜偶遇母鯊產子過程　眾人憂「被吃掉」結局超暖

解放軍山東艦結束遠海戰訓返港　陸專家：具備遠海執行任務能力

「峇里島情侶命案」屍檢新細節曝光！　女死者胃殘留液體流出口鼻

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝光

快訊／雷雨轟高雄！湖內區變電箱2次爆炸　停電範圍曝

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

撞擊瞬間曝！高雄騎士疑闖紅燈「保齡球式撞3車」　重摔落地命危

電競桂綸鎂寫真突破尺度！Raby瑞比看到預售成績哭了

黃子鵬積壘挨轟重傷害　曾總：想法比較多

開「罰」首例　經濟部：允能、海能離岸風場進度延宕

大直軍宅、國宅夯　屋主持有未滿1年轉手就賺進500萬

簽轉他航很容易　學者指「星宇無SOP」害客枯等！賠款恐引更大問題

Google搜尋將迎3大變革　搜尋可望結合AI聊天

租套房3年「房東突生病」　兒子一接手...發展超恐怖：還賴著不走

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

男童摔下購物車　頭撞地沒反應

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

月砸8萬養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

吹風機變打火機！她一開竄出7公分火舌

轎車失控衝湖裡！派出所所長跳水救5人

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

搭電梯被「五個女博士」洗腦喝喝喝！

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

「挖呀挖老師」漲粉500萬！被爆辭職　本人回應了

29歲醫生下體黏跳蛋　搭車狂震女乘客

陸情侶全裸離奇死因曝光！

更多熱門

相關新聞

陸委會：陸貿易壁壘調查與ECFA無關　

陸委會：陸貿易壁壘調查與ECFA無關　

中國大陸日前宣布對台灣展開貿易壁壘調查，專家擔憂ECFA可能成為下一個目標。對此，陸委會26日表示，陸方此次調查內容與ECFA並無直接關係，相關機關將循WTO機制與陸方磋商，密切關注情勢發展，持續評估因應。

專家憂陸斷ECFA　邱太三：對雙方都是損失

專家憂陸斷ECFA　邱太三：對雙方都是損失

陸沒有理由惠台　我須超前部署

陸沒有理由惠台　我須超前部署

壁壘調查　經濟問題不應泛政治化

壁壘調查　經濟問題不應泛政治化

惠台措施喊停　加速產業升級進程

惠台措施喊停　加速產業升級進程

關鍵字：

唐永紅利大於弊ECFA

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

星宇回不了台　機上宣布全額退費

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

台中轎車今晨自撞！　2男「無呼吸心跳」

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面