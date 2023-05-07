獨／星宇延誤「機長與塔台對話」曝！業內人士指1關鍵：欺騙旅客

▲星宇機長與成田機場塔台對話流出。（影／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，導致大批旅客在東京成田機場過夜。因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。據了解，星宇告知旅客「預計晚上11點起飛」，然而成田機場一直都有宵禁規定，業內人士質疑「星宇完全沒在看成田機場資訊，不然就是在欺騙旅客」。

航空業人士提供成田機場塔台與星宇航空對話的錄音，根據錄音內容指出，塔台告知「無法起飛」，機長回應「你是指我們今晚無法飛行嗎？」對方則解釋由於宵禁規定，因此晚上11點飛機無法起飛。

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據了解，星宇航空告知旅客班機延誤，預計晚上11點起飛，然而業內人士表示，「成田機場一直以來公布的機場資訊就是宵禁（非緊急情況不提供起降服務）從1500UTC-2100UTC（日本時間2300-0600），也就是要不就是星宇地勤、組員完全沒有看成田場站資訊，不然就是他們一直在騙旅客吧」。

▲星宇航空JX800在成田機場遇「恐怖怪風」，飛機改降名古屋，加油後再飛往成田。（圖／翻攝flightradar24）

星宇JX803航班原定6日下午4時10分從成田機場起飛，並於晚間6時50分抵達台灣桃園機場，不料旅客登機後卻收到起飛延遲的消息，原以為深夜11時可飛，沒想到在機上枯等數小時後，最後卻因成田機場宵禁，無法起飛。而星宇航空宣布提供睡袋及水，並請乘客下機後到成田航廈過夜。

星宇航空6日晚間緊急發布聲明指出，JX803原訂6日下午4時10分起飛回台，由於該機抵達成田機場後，出現航機指示燈顯示異常情況，星宇立刻依規定進行航機檢查，並於6日晚間6時13分檢查完成，卻因飛航組員超時問題無法起飛，已緊急從台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，針對此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

▲星宇航空班機延誤，旅客只好在機場過夜。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團）

