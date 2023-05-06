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11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢　已有62萬用戶受害

▲▼Google Play商店,安卓。（圖／達志影像／美聯社）

▲資安公司卡巴斯基（Kaspersky）近日再度發現11款Google Play商店APP暗藏木馬病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

資安公司卡巴斯基（Kaspersky）近日再度發現11款Google Play商店APP暗藏木馬病毒，可能趁機偷走用戶的錢，而且已有62萬個用戶下載這些應用程式。目前這11個APP已經下架。

卡巴斯基研究人員指出，近期發現一款名為「Fleckpe」的木馬病毒，當用戶安裝這些APP以後，病毒就會擅自訂閱沒購買的付費功能，直到收到帳單，發現費用暴增之後才驚覺錢被偷了。

▲▼11款暗藏Fleckpe木馬病毒APP，與功能列表。（圖／記者林彥臣製圖）

▲11款暗藏Fleckpe木馬病毒APP與功能列表。（圖／記者林彥臣製圖）

卡巴斯基表示，報告發布之後，這些APP已經被下架，但木馬病毒可能已經被安裝在其他尚未被發現APP，因此實際安裝的數量可能會更高，所以安卓用戶還是需多加留意。

11款暗藏Fleckpe木馬病毒病毒APP如下：

1、Beauty Camera Plus （美顏相機、照片編輯）
2、Beauty Photo Camera （美顏相機、照片編輯）
3、Beauty Slimming Photo Editor （照片編輯）
4、Fingertip Graffiti （塗鴉遊戲）
5、GIF Camera Editor （製作GIF）
6、HD 4K Wallpaper （高清桌布）
7、Impressionism Pro Camera （照片編輯）
8、Microclip Video Editor （影片編輯）
9、Night Mode Camera Pro （夜間拍攝相機）
10、Photo Camera Editor （照片編輯）
11、Photo Effect Editor （照片編輯）

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