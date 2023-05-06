美眾議員稱「炸台積電可嚇阻中國侵台」　綠委喊太誇張：僅他個人想法

▲台積電。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）日前出席米爾肯研究院全球會議時語出驚人，他表示，要嚇阻中國最直接的辦法，「就是告訴他們，如果你們要入侵台灣，美方就要炸毀台積電。」民進黨立委許智傑6日表示，莫頓的說法太誇大，他也凸顯台積電在全世界的重要性，且民主國家聯防台灣已經成形，未來摧毀台灣半導體設施的狀況不致於發生。

米爾肯研究所（Milken Institute）3日舉辦全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」小組討論會中，莫頓直言，應該讓中國清楚知道，若要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，「我只是拋出這個想法，並非是最佳策略，只是一個例子，當然台灣不會喜歡這個想法。」

莫頓的想法在當天討論會上就遭到反駁，前美國國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）回應，不能炸掉台積電，「如果你那麼做，在第一年將對全球帶來2兆美元的經濟衝擊，更讓全球製造停滯，這是個糟透了的主意。」

號稱「中國通」的澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）則直言，習近平和中國領導階層對於現在開戰不感興趣，他們完全還沒準備好。前段時間曾經訪台的眾院外委會主委麥考爾（Michael McCaul）表示，自己參加過國防部兵推，相當嚇人，但和現在烏克蘭情勢相比是小巫見大巫。

對於莫頓的說法，許智傑表示，這太誇大，只是他個人的想法，一來他凸顯台積電在全世界的重要性，二來民主國家聯防台灣已經成形，中共不能也不敢隨便輕舉妄動，未來摧毀台灣半導體設施的狀況不致於發生。

