LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　國王遊行出發

記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世（Charles III）加冕典禮將於當地時間6日上午11時（台灣時間下午6時）登場，根據現場直播畫面，他與王后卡蜜拉已經坐上鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），帶領國王遊行隊伍出發前往西敏寺大教堂，民眾與粉絲擠爆沿路街道，熱情鼓掌與歡呼迎接君主。

▲英國國王查爾斯三世加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

來自全球的2200多名政要、領袖及王室成員已進入西敏寺就座。稍早，諸位王室成員已經抵達現場，包括最受外界矚目的哈利王子，他與碧翠絲公主等人一同抵達，與家人有說有笑。

▲哈利王子抵達西敏寺。（圖／路透）



稍早，美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）、以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）、烏克蘭第一夫人歐倫娜澤倫斯基（Olena Zelenska）、烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）等人也皆已到場。

▲加拿大總理杜魯道與夫人。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相蘇納克與夫人。（圖／達志影像／美聯社）

加冕典禮前後各有一場遊行，分別往返白金漢宮至西敏寺大教堂，這一段1.42英里（約2.28公里）的路程沿線早已擠爆人潮與粉絲，眾人搶著一睹王室風采。

►國王遊行（The King's Procession）

儀式開始前，國王與王后乘坐為了紀念女王登基60周年而建造的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家禁衛騎兵及陸海空三軍侍衛下前進，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch），繞過特拉法加廣場（Trafalgar Square）後，沿著白廳（Whitehall）穿過國會廣場（Parliament Square）。

▲加冕典禮彩排至深夜。（圖／路透）

►加冕遊行（The Coronation Procession）

儀式結束後，國王及王后將乘坐黃金馬車（Gold State Coach）原路返回，但這次規模比國王遊行盛大得多，王室成員及駿馬等都會加入，預估遊行隊伍會綿延1英里（約1.6公里）。英國國防部表示，自1953年女王伊莉莎白二世1.6萬人的加冕遊行後，這將成為倫敦70年來最大規模的儀仗遊行，隊伍前端返回白金漢宮時，最尾端還在唐寧街。

當地時間下午2時30分（台灣時間晚間9時30左右），查爾斯與卡蜜拉將偕同王室核心成員登上白金漢宮陽台，最後以壯觀的6分鐘戰機飛行表演，為加冕典禮畫下句點。