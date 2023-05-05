沒打任何字！一點開「YouTube搜尋框」他秒喊毛　一票用戶+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友發文指出，從1個月前開始，他的YouTube搜尋建議，在未打任何字句的情況下，都會跳出奇怪的關鍵字，這讓他不禁好奇，「大家也有碰過嗎？」對此，不少網友留言喊+1，驚呼「買會員還是遇到了。」

網友在PTT指出，「大概1個月前開始，YouTube會出現奇怪的搜尋建議，重點是我從來不開搜尋和觀看紀錄，照理說是不會有任何建議的，就算有也是開始輸入字串後根據熱門推薦，但這次遇到的是，我還沒有打任何字，才點下搜尋框就跳出來。」

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原PO表示，他和同事針對iOS和Android手機反覆測試，發現跟系統版本或紀錄開啟與否，都沒有太大關係，「沒聽到什麼人抱怨，版上爬文也沒看到鄉民討論，難道是我們兩個同時中了A-B test？大家也有遇到這樣奇怪的搜尋建議嗎？」

▲在沒打任何字的情況下，搜尋推薦就出現奇怪關鍵字。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少鄉民留言表示，自己遇到同樣的情況，「+1」、「偶爾會出現」、「前幾天有發現」、「今天突然出現，首頁按放大鏡，出現兩個從未看過、搜過頻道，點進去也不是我會看的內容，有買YT會員，還是遇到了」、「電腦版也會，不只手機喔」、「偶爾會有，我是iOS」、「那個大概是抄Twitter的trends功能 ，顯示當下熱搜」、「有，才覺得奇怪要查查看原因，就看到這篇了」、「看起來像熱門搜尋或是廣告」。

還有過來人指出，「好像是BUG吧！我之前也會，不管它就不見了」、「YouTube會自動推薦幾個建議搜尋選項，應用程式出錯自動推薦英文選項，不用太擔心」、「看來是BUG」。

▲不少鄉民也留言表示，有遇到同樣情況。（圖／翻攝自PTT）