政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

▲吳致勳（見圖）帶領團隊，研發出AI偵測系統，可提早發現肺癌等6種癌症，檢測敏感度高達90％。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

惡性腫瘤常居台灣十大死因第一名，政大人工智慧跨域研究中心研究員吳致勳帶領團隊，利用AI（人工智慧）技術結合生物醫學，研發出「多類別癌症之非侵入式AI偵測系統」，可提早發現肺癌等6種癌症並治療，檢測敏感度高達90％，領先全球，團隊以這成果參與去年的Intel DevCup競賽，在兩百多組隊伍中闖入決賽，目前此計畫也已和學研單位及醫院進行合作。

根據衛福部統計，惡性腫瘤常年為台灣十大死因第一名，當病患被診斷出癌症時，往往已是晚期，存活率極低，透過癌症篩檢及早發現，才能提高存活率，但現行檢測工具大多針對一種癌症，且以侵入式為主，檢測費用昂貴且費時。

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政大人工智慧跨域研究中心研究員、傳播學院兼任助理教授吳致勳，以其中研院、榮總的生醫專業背景，帶領以「政大醫學院」為名的研究團隊，利用AI人工智慧技術結合生物醫學，研發「多類別癌症之非侵入式AI偵測系統」，去年還參加Intel DevCup競賽，雖然闖入決賽，可惜最終沒有得獎。

吳致勳表示，研究團隊動機是期望開發快速且低風險的癌症早期診斷工具，透過液態活檢工具，以非侵入方式準確辨識多種癌症，幫助人類對抗癌症，於是團隊整合並建構全球最大「多類別癌症的血液中小分子核糖核酸表現量資料庫」，共有5千位健康民眾與4千位癌症患者的生物晶片資料，利用便於攜帶的非雲端運算工具，開發出多種癌症早期檢測人工智慧系統。

吳致勳進一步說明，這個AI偵測系統，可幫助患者精準檢測包括膀胱癌、食道癌、腦癌、肺癌、卵巢癌及前列腺癌六種癌症，其檢測工具安全、高效又快速，且敏感度高達90％，高於目前全球知名期刊《Science 2018》和《Annals of oncology 2020》發表的70％和54.9％，領先全球，並能準確偵測早期癌症。

政大研究團隊發現少量的關鍵小分子核糖核酸，吳致勳表示，這不僅能有效辨識多種癌症，降低臨床成本，也能進一步發現潛在的癌症治療策略，目前此計畫已和學研單位及醫院進行合作，期望日後透過產學合作，能建立更完整的商業模式，以造福更多癌症病友。