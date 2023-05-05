im.B詐25億手法曝！高人指點一招閃過金管會　急扣13筆不動產

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（後）被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

知名網路借貸媒合平台im.B，被爆多年來涉以「假債權、真吸金」方式詐騙共25億元、全台超過5000人受害，還傳出平台負責人曾耀鋒有幫派背景、公司疑有政黨勢力撐腰，台北地檢署前天（3日）指揮刑事警察局搜索，拘提曾男與父親曾明祥、曾男女友張淑芬與公司營運處長洪郁璿共8嫌到案，訊後均聲押禁見，台北地院今（5日）晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元，今將續開聲押庭審理其餘5嫌。

北院裁定理由指出，曾耀鋒與父親曾明祥涉犯《刑法》加重詐欺取財罪、最輕本刑7年以上徒刑的《銀行法》重罪，犯罪嫌疑重大，調查後有相當理由足認2人有勾串共犯之虞，且有羈押之必要，爰因此裁定2人羈押禁見。

至於洪郁璿涉案部分，法官認為洪嫌涉犯最輕本刑7年以上徒刑的《銀行法》重罪，犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，但考量洪嫌無前科、羈押對洪嫌權利的侵害程度，以及洪嫌經濟能力與逃亡能力後，裁定交保40萬元，並限制出境、出海與限制住居。

檢警調查，im.B是台灣金隆科技公司旗下1個P2P網路借貸媒合平台，取名意思為「我是銀行家I am Bank」的縮寫，號稱打破被特定金主、財團壟斷的市場，由會員認購讓與的債權分潤，集團母公司為川晟機構，是由曾耀鋒（對外自稱曾國緯）和父親曾明祥等人成立的紙上公司。

▲檢警在曾耀鋒與女友住處查扣大批疑用犯罪所得購買的精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

曾耀鋒（50歲）擔任平台總經理，曾父掛名台灣金隆董事長，曾男女友張淑芬掛名集團內多家紙上公司負責人，訓練業務員鼓吹民眾投資平台提供的債權標的、標榜每年可獲利8%到13%，還找名人代言取信大眾，聲稱平台有土地抵押，藉此降低投資人戒心，吸引新的投資人加入。

不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資im.B，有人以3300萬元購入媒合債權，結果中了曾男等人的「龐氏騙局」、也就是用較晚加入投資人的資金支付先前加入投資者利息的「老鼠會」，最後因每月須支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤，平台提供投資的債權也被查出是假的，投資人因而慘賠。

今年（2023年）初im.B平台無法出金的投資糾紛陸續傳出，受害人組成自救會，分別向媒體、民代或司法機關陳情檢舉，檢警監控發現，曾男等人在今年4月底開始陸續將名下2間房產過戶，有脫產規避求償意圖，前天（3日）兵分多路搜索，在宜蘭等地拘提曾男與張女、曾父、洪郁璿與平台發言人黃繼億、業務主管詹皇凱、財務主管潘志亮及協理顏妙真共8嫌到案。

檢警查出，曾耀鋒有幫派背景，身背詐欺罪嫌等3項通緝，幕後似有高人指點，以媒合民間融資仲介項目規避須取得金管會特許的「招募資金」許可、防止被取締與凍結資金，並傳出曾男等人疑有政黨勢力撐腰，曾男和女友平時遊走高檔飯店享受美食與住宿，桃園家中被查出價值至少500萬元的限量版名酒與名牌精品包，另有300萬元現金。

儘管川晟機構及名下子公司帳戶近年進出金流超過25億元，但檢警收網發現這些帳戶現金所剩無幾，因此緊急查扣曾男、張女名下13筆土地、不動產，曾男辯稱因為投資失利，被害人的資金早已花用殆盡。檢方昨（4日）複訊8嫌後均聲押禁見，北院漏夜開庭，今晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元並限制出境、出海與限制住居。