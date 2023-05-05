　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B詐25億手法曝！高人指點一招閃過金管會　急扣13筆不動產

▲▼im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（左）與女友張淑芬（後）被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

知名網路借貸媒合平台im.B，被爆多年來涉以「假債權、真吸金」方式詐騙共25億元、全台超過5000人受害，還傳出平台負責人曾耀鋒有幫派背景、公司疑有政黨勢力撐腰，台北地檢署前天（3日）指揮刑事警察局搜索，拘提曾男與父親曾明祥、曾男女友張淑芬與公司營運處長洪郁璿共8嫌到案，訊後均聲押禁見，台北地院今（5日）晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元，今將續開聲押庭審理其餘5嫌。

北院裁定理由指出，曾耀鋒與父親曾明祥涉犯《刑法》加重詐欺取財罪、最輕本刑7年以上徒刑的《銀行法》重罪，犯罪嫌疑重大，調查後有相當理由足認2人有勾串共犯之虞，且有羈押之必要，爰因此裁定2人羈押禁見。

至於洪郁璿涉案部分，法官認為洪嫌涉犯最輕本刑7年以上徒刑的《銀行法》重罪，犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，但考量洪嫌無前科、羈押對洪嫌權利的侵害程度，以及洪嫌經濟能力與逃亡能力後，裁定交保40萬元，並限制出境、出海與限制住居。

檢警調查，im.B是台灣金隆科技公司旗下1個P2P網路借貸媒合平台，取名意思為「我是銀行家I am Bank」的縮寫，號稱打破被特定金主、財團壟斷的市場，由會員認購讓與的債權分潤，集團母公司為川晟機構，是由曾耀鋒（對外自稱曾國緯）和父親曾明祥等人成立的紙上公司。

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警在曾耀鋒與女友住處查扣大批疑用犯罪所得購買的精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

曾耀鋒（50歲）擔任平台總經理，曾父掛名台灣金隆董事長，曾男女友張淑芬掛名集團內多家紙上公司負責人，訓練業務員鼓吹民眾投資平台提供的債權標的、標榜每年可獲利8%到13%，還找名人代言取信大眾，聲稱平台有土地抵押，藉此降低投資人戒心，吸引新的投資人加入。

不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資im.B，有人以3300萬元購入媒合債權，結果中了曾男等人的「龐氏騙局」、也就是用較晚加入投資人的資金支付先前加入投資者利息的「老鼠會」，最後因每月須支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤，平台提供投資的債權也被查出是假的，投資人因而慘賠。

今年（2023年）初im.B平台無法出金的投資糾紛陸續傳出，受害人組成自救會，分別向媒體、民代或司法機關陳情檢舉，檢警監控發現，曾男等人在今年4月底開始陸續將名下2間房產過戶，有脫產規避求償意圖，前天（3日）兵分多路搜索，在宜蘭等地拘提曾男與張女、曾父、洪郁璿與平台發言人黃繼億、業務主管詹皇凱、財務主管潘志亮及協理顏妙真共8嫌到案。

檢警查出，曾耀鋒有幫派背景，身背詐欺罪嫌等3項通緝，幕後似有高人指點，以媒合民間融資仲介項目規避須取得金管會特許的「招募資金」許可、防止被取締與凍結資金，並傳出曾男等人疑有政黨勢力撐腰，曾男和女友平時遊走高檔飯店享受美食與住宿，桃園家中被查出價值至少500萬元的限量版名酒與名牌精品包，另有300萬元現金。

儘管川晟機構及名下子公司帳戶近年進出金流超過25億元，但檢警收網發現這些帳戶現金所剩無幾，因此緊急查扣曾男、張女名下13筆土地、不動產，曾男辯稱因為投資失利，被害人的資金早已花用殆盡。檢方昨（4日）複訊8嫌後均聲押禁見，北院漏夜開庭，今晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元並限制出境、出海與限制住居。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉
LIVE／總鋪師3億豪華婚宴！　呂捷結婚辦桌絕不擺這道菜
16歲少年睡超商！　「手機被爸媽沒收」怒離家
首例女行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬　海削3.3億
虐殺店員28歲女魔頭交保　母怒喊：一命賠一命
快訊／加油等等！　下周汽油有望大降
快訊／澳交換生誤食老鼠藥　「台籍同居女友」限制住居
快訊／恭喜！王傳一升格二寶爸　5歲女兒：她可以是姊姊嗎？
路上這台車超威！2天1夜「噴4萬5」行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

首例女銀行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬...海削3.3億

只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉庫 　

全天候外送行動毒庫被抄！　K盤超扯座右銘曝「兄弟沒K講沒話」

澳洲交換生誤食老鼠藥！檢傳喚「台籍同居女友」　訊後限制住居

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億　婦匯450萬...行員機警攔下　　

台中這路口不讓行人抓最多！3天開罰176件　火車前也要小心了

85歲阿嬤路倒無援！恆春實習女警超暖心　挨家詢問護送返家

「路霸水果攤」2個月被檢舉17次　台中警強力清除...攤商激動推警

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

首例女銀行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬...海削3.3億

只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉庫 　

全天候外送行動毒庫被抄！　K盤超扯座右銘曝「兄弟沒K講沒話」

澳洲交換生誤食老鼠藥！檢傳喚「台籍同居女友」　訊後限制住居

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億　婦匯450萬...行員機警攔下　　

台中這路口不讓行人抓最多！3天開罰176件　火車前也要小心了

85歲阿嬤路倒無援！恆春實習女警超暖心　挨家詢問護送返家

「路霸水果攤」2個月被檢舉17次　台中警強力清除...攤商激動推警

韓女團BLACKPINK吹貓系顏！整形醫曝：女孩「最想擁有美貌」是她

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

Team Dragons!主題月　味全龍狂龍戰袍全新亮相

領犬員深情送別毛小孩！　許富凱見離別場面「激動落淚」

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

傳千黛亞將接班《麻雀變公主3》　成為混血新公主！

東區大案地主控「金店面變破銅」　建商：建議直接提告

孫安佐爆情斷女友　狄鶯PO雞湯文苦勸：散了別去詆毀

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

陽明山後花園「球根花卉展」5／10登場！免費苔球DIY這時開訂

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

韓男涉殺女友2度聲押才准　「豬頭照」成關鍵

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

澳洲交換生誤食老鼠藥！「台籍同居女友」遭限制住居

男客援交完丟一疊鈔票！她數完錢下秒翻臉

更多熱門

相關新聞

5銀行捲im.B詐騙！　金管會列警示、衍生管制帳戶

5銀行捲im.B詐騙！　金管會列警示、衍生管制帳戶

P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆詐騙案，累計25億元恐血本無歸，此案牽扯到5家銀行（中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、新光銀行），金管會銀行局官員今（4）日表示，有1家銀行是主要帳戶，已被列「警示帳戶」；其餘4家im.B開設的銀行帳戶則被列為「衍生管制帳戶」。

起底im.B首腦！政商名流認黑幫是財神爺

起底im.B首腦！政商名流認黑幫是財神爺

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

im.B海撈25億！負責人移送畫面曝光　冷眼看記者不發一語

im.B海撈25億！負責人移送畫面曝光　冷眼看記者不發一語

再砸13億預算打詐！1.5版綱領5口訣　「1合2清3減4面5不」

再砸13億預算打詐！1.5版綱領5口訣　「1合2清3減4面5不」

關鍵字：

im.B詐欺吸金龐氏騙局老鼠會銀行法羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面