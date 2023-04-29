少女系草莓生巧克力回歸！超市搶攻母親節祭出ROYCE’「1+1優惠」

▲搶攻母親節商機，city’super祭出ROYCE’巧克力「1+1優惠」，同時還有人氣「開心果巧克力系列」、「草莓生巧克力」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

搶攻五一勞動節和母親節商機，各大量販超市紛紛推出亮點吸客，異國美食超市city’super也推出北海道巧克力品牌ROYCE’超過20款「1+1優惠」，而超人氣「開心果巧克力系列」、少女系「草莓生巧克力」也在暌違多年後回歸！

為犒賞上班族及慰勞辛苦的媽媽，ROYCE’從5月1日勞動節起到母親節，連續14天推出超過20款熱銷品「1+1優惠」，像是「白巧克力起司洋芋片+焦糖口味巧克力洋芋片」，原價1040元，1+1優惠價799元。

▲連續14天人氣口味生巧克力、巧克力洋芋片、醇巧克力等，超過20項商品皆有「1+1優惠」。

另外最多粉絲敲碗詢問的少女系「草莓生巧克力」，睽違多年後也甜蜜回歸，融合品牌經典的牛奶巧克力和草莓為特色，拌入草莓利口酒和琴酒，吃的時候每口都能感受到草莓香甜滋味，每盒560元。

▲少女系「草莓生巧克力」，睽違多年後也甜蜜回歸。

而2年前首度推出3款日本最強限定的「開心果巧克力系列」，今年也再度回歸市場，包括充滿儀式感、甜鹹交織的「開心果巧克力條」720元/盒，以香濃的開心果奶油，搭配深烘焙濃郁開心果、鹽味開心果，兩種不同風味加州開心果等配料混合在一起，融進入口即化的奶油中。

▲「開心果巧克力系列」榮登最有儀式感巧克力。

超市也推薦兩種老饕吃法，第一是將刀子稍微加熱約40℃，將開心果巧克力條切成平均約1公分左右的厚度，可看到開心果奶油及開心果流洩出來，衝擊感官。第二是將開心果巧克力條放進冰箱冷藏，按照自己喜好切成不同厚度並食用，冰涼的巧克力條及甜鹹交織的多層次口感，也是會上癮的一大亮點。

▲人氣開心果巧克力豆回歸。

此外還有「開心果巧克力豆」620元/盒選用加州開心果加上品牌經典牛奶巧克力，開心果特有的口感和濃郁風味，更加突顯出牛奶巧克力的香醇。「開心果小熊含餡巧克力」10枚520元/盒，是一款內餡加入濃郁開心果奶油的牛奶巧克力，小熊的嘴巴和腳的部分，有莓果的酸甜口感讓人上癮，而超萌小熊造型，可愛到讓人捨不得吃。

▲「開心果小熊含餡巧克力」超萌小熊造型，可愛到讓人捨不得吃。

另外，全聯也集結多達20款母親節蛋糕、禮盒、美容家電等，慰勞辛苦媽咪。目前最夯TOP前三名蛋糕分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、古早味的「北海道純鮮蛋糕」。

▲全聯推出超過20款母親節蛋糕預購。（圖／業者提供）

業者也推薦可讓媽媽放鬆的KINYO氣泡按摩摺疊SPA足浴機、康生樣電波醒膚儀，還有限量200組「DoctorAir 3D肩頸深層按摩器」，預購限定價為3790元，打造真人手感、溫熱按摩設計，各部位都可以使用，榮登媽咪最愛禮物榜單之一。

大潤發即日起至5/3也推出11款母親節預購蛋糕，最高可享79折，蛋糕預購價從169元～699元都有。像是針對小家庭及家族歡聚，推出8吋圓形蛋糕，包括「8吋覆莓起士慕斯」、「8吋國王派」、「抹茶香緹蛋糕捲」、「黑森林蛋糕」、「水果匯蛋糕」、「芋香蛋糕」等。

▲大潤發母親節蛋糕預購79折起。（圖／業者提供）