《功夫》新竹版！路人幫抓逃逸移工各展身手　根本豬籠城寨

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警新湖分局昨(3)日下午於新豐地區追捕逃逸移工，6名逃逸移工趁亂四下散開快跑，後方2名員警緊追不捨，只是2警難敵6逃，路上民眾看到紛紛伸出援手助功，不到2分鐘的影片就像真實版《功夫》一樣，簡直臥虎藏龍。

▲新豐鄉泰安街昨日發生員警追捕逃犯，路人使出渾身絕技協助捉人，宛如電影《功夫》真實版。（圖／翻攝網路，下同）

網路上流傳的這則影片中，2名員警攔下一台黑色轎車，車內多名男子趁隙一哄而散朝四面八方快跑，員警吃了人數上的虧看起來非常狼狽，馬路上的民眾紛紛伸出正義之手與正義之腿相助。

騎樓內的男子奔跑上前伸出手阻擋，另有騎機車載孩子的騎士停下車、伸出手拉了逃逸男子一下，還有疑似頭戴熊貓外送安全帽的外送員下車協助捉人，大街上男男女女出手的出手、駕駛停車卡人，甚至還有俐落掃堂腿，讓看影片的網友嘖嘖稱奇，有網友形容現場民眾神乎其技，飛撲、鷹爪、鬼腳七、暗神環抱…就像是電影《功夫》中的「豬籠城寨」翻版。



新湖分局警方表示，員警洪恩佑、徐文彥3日17時執行巡邏勤務，在泰安街發現一自小客車內共有6名外籍移工，駕駛見警方後神色恍惚不定，員警合理懷疑其有犯罪之嫌疑欲實施攔檢盤查，該車隨即拒檢逃逸，直遇前方路口紅燈停止，車上外勞立即四散奔逃，警員當下針對2名外勞展開緝捕，幸得附近多位熱心民眾協助，警方始得順利逮捕，經查該2人皆為失聯移工，全案經詢問後解送移民署新竹專勤隊，後續將持續溯源查緝失聯移工。

▲▼車上的移工趁警察盤查時下車朝四處散開快跑，路上民眾看到不分男女通通伸出手、腳幫忙。

▲▼載著孩子的家長，與疑似熊貓外送員都紛紛出手相助。





▲▼本次追捕可說是相當經典的警民合作。